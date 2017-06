La Course Solidaire qui change le regard sur le handicap mental : Lyon

Les entreprises de LYON se mobilisent aux côtés de l’association Special Olympics pour changer le regard de la société sur le handicap mental. Tous se préparent à vivre un moment unique à l’occasion de cette 13ème Course Solidaire Interentreprises Special Olympics.

Près de 210 salariés de plus de 22 entreprises de Lyon et de ses environs ont rendez-vous Allée Pierre de Coubertin au Parc de Gerland, Jeudi 8 juin de 12h00 à 14h00. Un seul objectif : courir un relais de 4 x 2,5 kms pour offrir aux personnes qui vivent avec un handicap mental la possibilité de vivre la joie du sport.

En France, 700.000 personnes vivent avec un handicap mental. Special Olympics leur propose de s’épanouir grâce au sport. Là où la société ne voyait que des limites, le sport ouvre des possibilités, il transforme des vies. Avec les 15.000 athlètes qui rejoignent les événements Special Olympics chaque année, le dépassement de soi prend tout son sens. Avec Special Olympics, ceux que la société laisse le plus souvent dans l’ombre ont l’opportunité de montrer qu’il y a un champion en chacun de nous et de voir leurs capacités reconnues par tous.

Pour développer l’accès au sport pour tous, l’association Special Olympics organise 15 Courses Solidaires Interentreprises dans toute la France. Chaque année, 4.000 salariés de 250 entreprises sont impliqués dans cette démarche citoyenne. Nathalie DALLET-FEVRE, Directrice Générale de Special Olympics France, se réjouit : « Depuis 13 ans, vous êtes fidèles à Special Olympics et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. L’engagement des entreprises et de la Ville de Lyon auprès des athlètes Special Olympics est un exemple formidable de mobilisation en faveur des personnes qui vivent avec un handicap mental. Il nous permet de continuer à avancer sur la voie de l’inclusion sociale, car c’est avec le soutien de chacun que nous changerons le regard de tous ».

La totalité des recettes des Courses Solidaires Interentreprises est reversée au profit de l’association Special Olympics France pour proposer chaque année près de 100 événements sportifs à plus de 15.000 personnes en situation de handicap mental.

Pour assister à la course :

Jeudi 8 juin 2017 – 12h00 à 14h00 – Parc de Gerland (Allée Pierre de Coubertin), Lyon.