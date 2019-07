Les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin, de 9 heures à 18 heures, l’ASM organise ses premières Journées Sports et Handicaps, au Complexe sportif de La Gauthière, 84 Boulevard Léon Jouhaux, à Clermont-Ferrand (63).

Au programme : trois jours de manifestations, deux compétitions nationales, de nombreuses initiations, pour tous, au sport, au handisport et au sport adapté ainsi qu’un défi commun à relever : réaliser 2024 tours de piste, clin d’œil aux prochains JO de Paris.

Une façon également pour le Club jaune et bleu de s’associer à la fête du sport et aux journées de l’Olympisme et du Paralympisme.

L’ASM accueillera, le vendredi 21 juin, plus de 300 enfants, venus d’écoles et d’établissements spécialisés ou non de l’agglomération clermontoise. Cette journée leur permettra de tester différentes disciplines sportives, dans une situation, ou non, de handicap physique (handisport) ou psychique (sport adapté), telles que le judo, le kendo, la boxe, la lutte, l’athlétisme, le blind-tennis, le tennis-fauteuil, le rugby fauteuil et le rugby à 7. Ils pourront également pratiquer des Activités Physiques Adaptées, destinées habituellement aux personnes atteintes d’Affections Longue Durée.

Ces initiations seront également proposées le samedi 22 juin, journée ouverte au grand public, y compris aux habitants du quartier de la Gauthière et aux adhérents du Club.

Deux compétitions nationales sont au programme de ce grand week-end dédié au sport :

Le tournoi national de Tennis-Fauteuil qui se déroulera du vendredi 21 au dimanche 23 juin dans les installations de la section Tennis de l’ASM et qui réunira une trentaine des meilleurs sportifs français de cette discipline.

La phase finale du Championnat de France de Rugby Fauteuil Nationale 2 qui se tiendra les samedi 22 et dimanche 23 juin en salle de basket N°1 et qui réunira plus de 80 sportifs issus des équipes de Nuits St-Georges, Lille, Drop de Béton (Bordeaux), Montpellier, l’ASM et Barcelone, équipe espagnole participant aux festivités en tant qu’invitée.

Les finales de ces deux compétitions se disputeront le dimanche 23 juin.

Tout au long de ces trois jours, un grand défi commun sera à relever : effectuer 2024 tours de piste d’athlétisme de l’ASM, soit plus de 800 kilomètres !

Tous les enfants, accompagnateurs, visiteurs pourront participer et réaliser un ou plusieurs tours de piste afin de contribuer à l’objectif « En route vers les JO 2024 » !

Pratique : Entrée gratuite sur les trois jours, buvette et restauration sur place.

Plus d’infos sur : www.asm-omnisports.com