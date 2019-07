Les sportifs handisport ont rendez-vous en terre bisontine pendant le Festival Grandes Heures Nature, organisé du 13 au 16 juin par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.

Le Raid Handi-Forts permet en effet à tous les sportifs, valides ou non, de participer à toutes les épreuves et ateliers sportifs jalonnant le parcours de ce raid nature. Le festival accueille également la seule étape française de la Coupe du Monde de Paratriathlon, épreuve de haut niveau rassemblant 70 paratriathlètes parmi les meilleurs mondiaux.

A retenir :

Raid sportif avec des équipes mixtes de sportifs valides et handicapés

Une étape Coupe du Monde de Paratriathlon : 70 paratriathlètes parmi les meilleurs mondiaux se préparent pour les Jeux Paralympiques

Le Raid Handi-Forts, une compétition placée sous le signe de la solidarité

Initié en 2008 par la Ville de Besançon et le Centre Omnisports Pierre Croppet, le Raid Handi-Forts réunit 48 équipes de sportifs. Chaque équipe est composée de personnes en situation de handicap accompagnées de personnes valides. La progression d’ateliers en ateliers est rendue possible grâce à des moyens d’évolution spécifiques (joëlette, fauteuil tout terrain, tandem…) ou à une adaptation des pratiques sportives (sports collectifs en fauteuil, ateliers pour les malvoyants, malentendants…).

L’évènement comporte aujourd’hui deux courses multisports en pleine nature, le Raid Handi-Forts des Jeunes – vendredi 14 juin – et le Raid Handi-Forts –vendredi 14 et samedi 15 juin. Les équipes s’élanceront pour une aventure jalonnée de quizzs et d’ateliers sportifs de tout type pour converger vers Micropolis, site central du Festival.

Au programme :

Vendredi 14 juin

9h : RAID HANDI-FORTS DES JEUNES – Départ du Collège Lumière

14h30 : Premières arrivées à Micropolis

16h30 : Remise des prix

18h : PROLOGUE RAID HANDI-FORTS – Départ de Micropolis

21h : Premières arrivées à Micropolis

Samedi 15 juin

9h : RAID HANDI-FORTS – Départ de Larnod

17h : Premières arrivées à Micropolis

18h30 : Remise des prix



Samedi 15 juin et Dimanche 16 juin

Coupe du monde de paratriathlon

Samedi 15 juin

Plage d’Osselle

10h30 : Reconnaissance vélo

11h30 : Reconnaissance natation

Micropolis – Festival Grandes Heures Nature

18h15 : Présentation des athlètes

18h45 : Briefing

19h45 : Retrait des dossards

Dimanche 16 juin

Plage d’Osselle

12h20 : Présentation des athlètes

14h10 : Dernière arrivée

Micropolis – Festival Grandes Heures Nature

16h : Remise des prix

La seule étape de Coupe du Monde de Paratriathlon organisée en France

Dimanche 16 juin se déroulera une manche de la Coupe du Monde de Paratriathlon. Pour la 7ème année consécutive, la Fédération Internationale de Triathlon fait confiance au club Besançon Triathlon pour accueillir cette compétition internationale. Limitées à 70 athlètes parmi les meilleurs mondiaux, les épreuves se dérouleront autour du plan d’eau d’Osselle, parfaitement adapté. Les champions s’élanceront pour 750 mètres de natation, 20 km de vélo sur un parcours qui compte deux boucles vallonnées avant d’entamer 5 km de course à pied. Les paratriathlètes partiront à la conquête de points pour la coupe du monde et en vue de la qualification pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.

Christophe Guerrin (hémiplégique, 4 fois médaillé de bronze aux championnats de France) et ambassadeur du Festival Grandes Heures Nature : « Cette compétition est chez moi, c’est une course unique. Être le local de l’épreuve, nager dans un magnifique lac, traverser de si belles communes et courir sur un beau parcours pédestre est une très belle expérience ! L’objectif est de prendre le départ de cette course puis de donner le meilleur de moi-même. »

Pour plus d’infos :

www.grandes-heures-nature.fr