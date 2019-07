La 5e édition du Raid Handisport 31 se déroulera le 15 juin à la Base de loisirs de Bouconne.

Organisé par le Comité Départemental Handisport de la Haute-Garonne (31), cet événement sportif repose sur un raid qui se court en équipe mixte handi-valide composée de 6 personnes dont au minimum une personne en situation de handicap.

Pour permettre une réelle mixité et la participation de tous, une équipe « type » devra remplir les critères suivants : deux valides, un déficient auditif, un jeune de moins de 20 ans, une personne en situation de handicap moteur, un déficient visuel et une femme. Cette composition est idéale et peut être adaptée.

Le CDH31 mettra à disposition tout le matériel handisport nécessaire pour que toutes les personnes en situation de handicap physique et/ou sensoriel puissent participer à cette journée.

Les inscriptions sont ouvertes à tous, les personnes non licenciées à la Fédération Française Handisport peuvent participer au Raid.

Pour en savoir plus ou vous inscrire : https://www.handisporthautegaronne.org/raid-handisport-2019/inscription-au-raid-handisport-2019.html