Évènements sportifs en audiodescription : Mode d’emploi pour les suivre

Découvrez le guide pratique des informations immanquables sur les évènements sportifs en audiodescription. Parce que le sport peut aussi se vivre en s’écoutant !

Quels sont les évènements sportifs que l’on peut suivre en audiodescription ?

Actuellement, il est possible de suivre un grand nombre d’évènements sportifs en audiodescription. À commencer par les sport d’équipe : les matchs de championnats de football masculin et féminin, le championnat de France de rugby masculin, le handball, le rugby fauteuil, le volley-ball, le cécifoot, et le basket-ball masculin et féminin.

D’autres épreuves sportives sont régulièrement commentées en audiodescription, notamment lors des Jeux Olympiques et Paralympiques : la natation, l’athlétisme masculin et féminin, le cyclisme sur route et sur piste, le badminton, le tennis masculin et féminin, le tennis de table, la course BMX, l’aviron et le judo.

À noter que les sports les plus souvent commentés en audiodescription sont le football, le rugby et le handball.

Comment accéder aux événements sportifs en audiodescription ?

Contactez les responsables du lieu de l’événement sportif auquel vous souhaitez assister pour savoir si un dispositif est prévu et vous faire connaître.

Vous pouvez également contacter l’association ASA France pour obtenir des informations : https://asaaudiodescription.wordpress.com/contact/

Lors de votre venue, un casque et un boîtier adaptés vous seront remis à la billetterie de l’événement. Les commentaires sont assurés par des personnes bénévoles qui assistent aux rencontres et se placent derrière le poste de commentateur. Les rediffusions de matches audiodécrits par l’association All Services Access sont disponibles via YouTube.

Comment se présente un évènement sportif en audiodescription ?

Pour chaque sport, le terrain se trouve divisé en quatre zones distinctes selon l’ordre alphabétique. Cela offre des repères visuels imagés aux personnes déficientes visuelles pendant toute la durée de l’épreuve sportive. Par exemple, lors d’un match de football, le jeu se vit de cette manière : dans la zone A, l’arrière droit défend, dans la zone B se trouve l’arrière gauche, dans la zone C se trouve le milieu ou l’attaquant gauche et dans la zone D se trouve le milieu ou l’attaquant droit.

Un rappel des zones pourra ponctuellement s’effectuer afin que l’auditeur ne soit jamais perdu par rapport à la trajectoire du ballon. De plus, les commentateurs guident le spectateur dans l’ambiance du match en lui donnant des informations sur les animations en tribune, le comportement des joueurs et des entraîneurs ou la couleur des maillots.

Une association à connaître

ASA France

Créée en 2016, l’association ASA – All Services Access – assure les commentaires d’évènements sportifs à Lyon (Groupama Stadium), Marseille (Orange Vélodrome) et Lille (Stade Pierre-Mauroy). Trois villes où elle dispose d’une antenne locale. ASA France propose également des audiodescriptions à Paris, au Stade de France.

Pour en savoir plus et contacter l’association :

Consulter son site internet

Mail : [email protected]

Facebook : @allservicesaccess

Instagram : @asa.france

Les stades équipés par un dispositif audiodescription

Parmi les lieux où l’on peut suivre des évènements sportifs en audiodescription : le Groupama Stadium (Lyon), l’Orange Vélodrome (Marseille), le Stade Pierre-Mauroy (Lille), le Stade de France (Saint-Denis), le Stadium Municipal (Toulouse)*, le Parc des Princes (Paris), le Stade des Alpes (Grenoble), le Stade Auguste Delaune (Reims), Allianz Riviera (Nice).

En caractères gras : les lieux où l’audiodescription se mobilise à chaque match à domicile de l’équipe résidente ou de l’Équipe de France de Football. Les autres stades proposaient des commentaires en audiodescription lors de la Coupe du Monde féminine de football 2019.

* Le sport audio-décrit au Stadium de Toulouse ne dépend pas d’ASA France.

Quelle est l’origine des événements sportifs en audiodescription ?

En 2012, lors de l’Euro de football organisé en Pologne et Ukraine, un projet de sport en audiodescription prend forme à l’initiative d’une supportrice déficiente visuelle dénommée Larysa Sayevich. Elle lance une dynamique. Il faudra attendre la compétition suivante pour voir cela en France. L’association met tout en œuvre pour faire vivre la passion du sport aux personnes déficientes visuelles en France. Elle répond à la volonté de l’UEFA, instance dirigeante du football européen, de doter les grands stades d’une plus grande accessibilité.

Alex Renaud-Bourbon