Les 4èmes Rencontres Handiagora « Handicap et Travail » sont organisées le 24 avril 2018 à l’Espace Tête d’Or à Villeurbanne/Lyon par Handiagora, le magazine Handirect et l’Association Handi-sup Auvergne et sous le haut patronage du Ministère du Travail.

C’est une journée consacrée au handicap au travail, un lieu de rencontres, de découvertes et d’échanges autour des thèmes de l’emploi des personnes en situation de handicap avec un focus particulier sur l’alternance.

inscription : www.handiagora.fr