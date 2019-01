SAVE THE DATE

Les Trophées femmes en EA 2019 par Handiréseau

Depuis 2015, les Trophées Femmes en EA mettent en lumière les parcours exceptionnels des Femmes en Entreprises Adaptées. Ils souhaitent promouvoir la professionnalisation et l’égalité femme-homme en EA et soutiennent les directions achats et les missions handicap dans leurs pratiques responsables.

Infos pratiques : Mardi 5 mars 2019 au Ministère de l’Économie et des Finances à Bercy

Inscrivez-vous ou Candidatez : https://www.handireseau.fr/