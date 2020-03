Les 4 & 5 mai prochain se tiendra à Paris la conférence européenne « En route pour l’emploi des personnes en situation de handicap ». Elle accueillera des experts de France et d’Europe et réunira des personnes concernées et acteurs de divers domaines. Le point essentiel de la conférence sera l’emploi inclusif. L’évènement est Organisée conjointement par EASPD (association européenne des prestataires de service pour les personnes en situation de handicap) et LADAPT. Mme Muriel Pénicaud, Ministre du Travail sera présente.

Vous pouvez consulter le programme, mis à jour régulièrement, en ligne.

Les inscriptions sont obligatoires, en ligne également.