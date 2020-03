Les Journées des Plantes de Chantilly rassemblent deux fois par an des passionnées de jardin et des curieux de la nature, dans le parc du Château de Chantilly. Ce printemps, elles se dérouleront du 15 au 17 mai 2020. Plus de 200 pépiniéristes et exposants venant de toute l’Europe seront présents. Pour cette édition, le thème choisi est : Le Monde dans mon jardin. Au programme, des ateliers pratiques, des conseils, des conférences, des lancements de nouvelles variétés…

Plus d’informations sur le site du Domaine de Chantilly.