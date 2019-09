Evénement : Glisse en Cœur du 21 au 23 mars

Du 21 au 23 mars s’ouvrira la 7e édition de l’événement “Glisse en cœur”. Celui-ci propose d’associer solidarité et sports de glisse à travers une course de ski en relais de 24h, et de nombreuses animations ludiques et festives : concerts, activités sportives, repas… les bénéfices de la manifestation étant reversés chaque année à une association soutenant la cause de personnes en situation de handicap. Cette année il s’agira de l’association « Objectif vaincre l’autisme ». Organisé chaque année sur le site des Gettiers au Grand Bornand Chinaillon, Glisse en cœur avait réuni 115 équipes en 2013. Plus d’infos sur : www.glisseencoeur.com