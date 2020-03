Événement emploi handicap : Rendez-vous aux Rencontres Handiagora !

HANDIAGORA : Un événement emploi handicap pour se rencontrer « en vrai », est-ce ringard à Lyon en 2020 ?

À l’heure de la recherche d’emploi numérique, des réseaux sociaux professionnels, des jobboards, des salons virtuels, la question peut légitimement se poser aux entreprises qui recherchent des profils aux compétences adaptées à leurs métiers. Gros sur plan sur la 6e édition des Rencontres Handiagora, événement emploi handicap qui aura lieu le 16 avril 2020 à l’Espace Tête d’Or de Lyon.

Est-il possible de nos jours de recruter effectivement à l’issue de la participation à un forum présentiel ? À quoi ça sert de rester une journée sur un stand quand on a tellement d’autres outils et tellement peu de temps ? Et si on ne trouve pas le candidat idéal a-t-on perdu son temps ?

Chaque édition des Rencontres Handiagora voit apparaître son lot d’exposants ravis (c’est la majorité) ou au contraire déçus par leur sourcing. Mais alors quels critères, quelles postures sont à privilégier pour optimiser sa présence ? Et qu’est ce que les organisateurs d’une tel événement emploi handicap proposent pour renforcer la qualité des rencontres, la pertinence des visiteurs ?

5 points pour répondre :

Passer outre les représentations sur le handicap et le CV classique

On a beau dire mais rien de mieux que de rencontrer physiquement des » vrais gens » qui savent parler ouvertement de leurs besoins pour démystifier les handicaps visibles ou invisibles. Nombre de candidatures envoyées en réponse à une annonce classique aboutissent directement à la corbeille car non conformes aux critères de sélection. A contrario beaucoup de qualités apparaissent en face à face, telles que le savoir être, motivation…

Communications sur les offres et les métiers

Un exposant présent physiquement fait valoir ses différentes offres d’emploi, stages, alternances mais également ses métiers « phares » ouverts aux recrutements le jour de Handiagora, il bénéficie d’un push direct vers les acteurs du territoire qui accompagnent le public en situation de handicap (SPE, dispositifs spécialisés et associations multiples) mais également dans les mois qui suivent avec la publication sur le jobboard du site de Handiagora.

Mobilisation variée des visiteurs

Les Rencontres Handiagora mobilisent les réseaux du Service Public de l’Emploi (mailing Pole Emploi auprès de 10 000 demandeurs d’emploi travailleurs handicapés sur le territoire), l’Education Nationale par le biais d’une convention avec l’académie de Lyon, les réseaux des référents handicap de l’Université de Lyon, les professionnels associatifs, les réseaux sociaux. Ce sont 1000 visiteurs qui viennent en une journée sur cet événement emploi handicap : demandeurs d’emploi, adultes en reconversion professionnelle, scolaires et leurs familles, jeunes des missions locales ou étudiants, salarié cherchant à évoluer… à qui parler des conditions d’exercices de vos métiers, des voies d’accès par la formation, de votre politique pour le handicap…

Qualité de l’accueil et des services

Les organisateurs mettent tout en œuvre pour orienter correctement les visiteurs :

Business Breakfast avant l’ouverture au public

Equipe d’accueil pour recueillir les attentes des visiteurs et leur proposer une expérience réussie de visite. Connaissance des exposants présents et de leurs attentes pour orienter les visiteurs.

Murs des offres d’emploi pour faciliter le repérage par les visiteurs des stands à visiter

Stands thématiques pour éclairer les personnes sur les dispositifs et acteurs qui sont à leur service (apprentissage, accès aux études supérieures, reconversion professionnelle….)

Accompagnement des visiteurs avec besoins spécifiques : interprète LSF, guide pour personne aveugle…

Ateliers conviviaux et ludiques pour gagner en aisance au moment de parler de son handicap ou valoriser son parcours

Espace de découverte de métiers en réalité virtuelle, conseils d’utilisation des outils numériques dans la recherche d’emploi

Présentations collectives de dispositifs ou de métiers par les exposants eux-mêmes dans l’espace conférence.

Conseillers « volants » qui rencontrent des visiteurs dans les allées pour redynamiser les visites

Des retours opérationnels pour chaque exposant

Vous êtes ouvert à ces publics aux attentes si variées. Alors vous allez rencontrer des personnes dont le savoir-être ou le parcours de vie sont inspirants, des candidats que vous aurez envie de revoir ou de mettre en vivier pour des besoins futurs.

Vous allez découvrir en un temps record les prestataires qui deviendront vos partenaires de demain, les organismes proposant des dispositifs innovants qui vous feront avancer dans vos démarches, les acteurs qui vous aideront à financer, et bien d’autres solutions à vos attentes.

Vous pourrez assister à des conférences pour comprendre les leviers réglementaires avec lesquels vous devez désormais fonctionner.

Vous serez rapidement à l’aise pour aborder le sujet du handicap avec les visiteurs autour des besoins liés à l’emploi.

Le guide visiteur est distribué en nombre aux structures d’appui pour diffusion auprès des personnes qui ne peuvent pas venir le jour des Rencontres Handiagora.

Votre regard va changer, vos questions trouveront des réponses ou des pistes de solutions, votre savoir-faire va progresser dans un contexte bienveillant !

De la bouche même de nos exposants : un salon en présentiel, c’est loin d’être dépassé de nos jours, c’est même indispensable en complément de tous les outils virtuels qui ne rendent pas la richesse des personnalités, des talents des personnes en situation de handicap !

Pratique : Rencontres Handiagora, événement emploi handicap, le 16 avril à Lyon, de 9h à 17h, Espace Tête d’or.