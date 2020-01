Éveillez votre sens culturel du 2 au 11 octobre prochains

Du 2 au 11 octobre 2015, dans le cadre de l’opération « Éveil des sens », quatorze sites et musées se trouvant dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord proposent à tous les publics une semaine de temps forts autour de l’accessibilité. Au programme : des visites adaptées au public en situation de handicap et ouvertes à tous, des spectacles, des animations, du cinéma, des rencontres et des débats.

L’opération « Éveil des sens » a été lancée en 2013 par le Musée Lalique, afin de mettre en avant l’accessibilité du musée pour tous, et notamment pour les personnes en situation de handicap. Ainsi le Musée Lalique proposera cette année un atelier modelage (voir photo), une visite guidée interprétée en LSF, des visites sensorielles tactiles, des visites libres avec visioguides LSF, textes en braille ou en gros caractères, un spectacle interprété en LSF, des repas au restaurant du musée avec un menu étudié par le chef pour convenir même aux personnes diabétiques.

Rejointe par de nombreux autres sites culturels, l’opération sera d’autant plus riche et diversifiée pour cette nouvelle édition.

Pour connaître le programme complet, rendez-vous sur : www.eveildessens-handicap.fr

Photo © Musée Lalique