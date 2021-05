Evasion Handicap Famille : les vacances des aidants et de leurs proches

Ecouter article Ecouter article





L’ Ufcv , acteur majeur des vacances adaptées depuis plus de 40 ans, et VVF pour accueillir des personnes handicapées et leurs familles sur des séjours adaptés avec un dispositif inédit soutenu par la Fondation Orange. Son nom : Evasion Handicap Famille .

Évasion Handicap Famille : pour des vacances ensemble !

Un membre de votre famille est en situation de handicap mental ou psychique, de polyhandicap ou atteint d’autisme ? Il ou elle a entre 10 et 30 ans ? Vous souhaitez partir en vacances en famille cet été ?

Le dispositif Evasion Handicap Famille vous offre l’opportunité de profiter sereinement de vos vacances dans un cadre sécurisant, mais aussi récréatif avec des séjours pour toute la famille où chacun·e peut vivre un moment à soi !

Evasion Handicap Famille, ce sont 20 destinations de vacances partout en France pour vous accueillir cet été. Relaxez-vous au bord de la mer et les pieds dans l’eau, partez à la découverte du patrimoine de la région et dépensez-vous avec des activités en extérieur pour une grande bouffée d’air frais !

Sur chacune des 20 destinations, l’Ufcv vous propose une prise en charge sécurisée et experte durant la journée de votre proche en situation de handicap.

Ils ont testé… et ils vous le recommandent !



Nathalie et Éric, leur fils Clément et leur fille Lucie, 20 ans, atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, ont récemment passé quatre jours de détente au village vacances VVF de Maisod.

Voici leur témoignage :

« Partir en vacances en famille avec une personne en situation de handicap relève souvent du parcours du combattant. Certains organismes sont réticents ou inadaptés aux personnes à mobilité réduite. Évasion Handicap Famille offre une vraie réponse ! Ce séjour à Maisod a été une opportunité pour Lucie de rencontrer d’autres personnes et de vivre des activités adaptées pour elle. Et pour nous tous, cela a permis aussi de voir autre chose que notre maison familiale et les soins quotidiens : c’est important, encore plus en ce moment ! »

explique Nathalie, la mère de Lucie.

Des activités pour toute la famille

Evasion Handicap Famille, ce sont des animations sur-mesure pour les vacancier·es en situation de handicap, des moments bienveillants de détente et de partage en petits groupes afin de faciliter l’inclusion et le vivre-ensemble. Au programme, de nombreuses animations adaptées sont proposées parmi lesquelles des olympiades (boccia, sarbacane, curling), des jeux de société, du théâtre d’ombres chinoises, de la confection de souvenirs…

Pendant ce temps, la famille peut profiter de moment de répit et de détente proposés au sein des villages vacances VVF.

Afin de mieux répondre aux besoins de votre proche en situation de handicap, l’Ufcv a choisi de regrouper, sur les mêmes lieux, des personnes aux besoins d’accompagnement équivalents.

Ainsi, les 20 destinations sont réparties en 3 typologies de handicap :

Déficence intellectuelle :

La personne accueillie présente une déficience intellectuelle importante. Son humeur peut être ponctuellement imprévisible mais sans réel danger pour elle-même ou autrui. Un accompagnement permanent permet à des activités qui servent de support un contact et l’ouverture aux autres.

Trouble du spectre de l’autisme :

La personne accueillie présente des difficultés de communication et d’interaction sociale importantes qui peuvent s’accompagner d’une déficience intellectuelle. Son humeur peut être imprévisible. Il est nécessaire que l’environnement soit stable, structuré et particulièrement bienveillant pour répondre aux besoins de repères. Les activités et les aides à la communication sont des éléments essentiels pour permettre l’accueil et engager des interactions.

Polyhandicap :

La personne accueillie a besoin d’un accompagnement rapproché permanent. L’activité est simplifiée ou aménagée pour permettre l’accès à un environnement nouveau seul ou en petit groupe. Les équipements (fauteuils, pictos…) permettent la mobilité et la communication.

Vous êtes intéressés ? Découvrez les séjours