Eva Joly : « Faire évoluer les ressources ! »

« En matière de handicap aussi, nous voulons changer de modèle ». Tel est le fer de lance de la candidate d’Europe Écologie. Elle propose entre autre de créer un service public à l’attention des sourds et malentendants.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la situation des personnes handicapées en France ?

La situation actuelle des personnes handicapées n’est pas acceptable à bien des égards : des ressources sous le seuil de pauvreté, des inégalités sociales, des inégalités entre les sexes, des inégalités d’intégration professionnelle, d’accès aux soins, des discriminations, l’isolement, le problème du logement ou du mal logement, les difficultés d’accès à l’école jusqu’à l’université, l’accès aux loisirs, ou encore plus rare aux vacances, est un constat accablant, pour une société comme la nôtre. En matière de handicap aussi, nous voulons changer de modèle.

À quoi ressemble une politique écologique du handicap ?

Une politique écologique du handicap vise l’inclusion des personnes en situation de handicap, par une application pleine et entière de la loi de 2005, dite loi de l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Cela passe aussi par l’application de la Convention Internationale des droits des personnes handicapées, ratifiée par la France, et qui prévoit notamment le droit à la santé, à des revenus suffisants, à la compensation intégrale du handicap, à l’accessibilité, à la non-discrimination. C’est pourquoi une politique écologique du handicap se veut avant tout basée sur la solidarité et sur l’autonomie des personnes.

En matière d’emploi des personnes en situation de handicap, quelles sont vos propositions ?

Pour améliorer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, nous souhaitons en premier lieu améliorer l’accès à l’école et à la formation. De plus, il sera porté une grande attention à l’obligation d’embauche de salariés handicapés par les entreprises comme par le secteur public (6% de la masse salariale), le statut des travailleurs des Ésat (Établissement et Service d’Aide par le Travail) sera revu, les collectivités seront engagées à soutenir les EA (Entreprises Adaptées) et Ésat notamment par la commande publique pour, entre autre, augmenter le nombre de structures et leur viabilité.

Le programme d’action d’Europe Écologie comporte la création d’un « service public à l’attention des sourds et malentendants ».



De quoi s’agit-il exactement ?

La création d’un service public pour les sourds et malentendants et pour aveugles répond à la volonté de compenser réellement tous les handicaps. Le but est de mettre à disposition de ces publics, des services de formation, d’interprétation, de sous-titrage ou encore d’audiodescription et de traduction en braille. Il faut répondre aux besoins d’autonomie de ces personnes (visites médicales, administratives ou autres, accompagnées d’interprètes, accès à la culture et aux loisirs).

Votre proposition forte en matière de handicap ?

Notre priorité sera de faire évoluer les ressources des personnes en situation de handicap, en envisageant à terme la création d’un revenu d’existence, qui fera l’objet dans un premier temps d’une expérimentation. Sur le temps de la mandature, nous augmenterons de 50% tous les minima sociaux, dont l’AAH (Allocation pour Adulte Handicapé). Pendant les cinq dernières années, l’AAH a été augmenté de 25 %. Mais M. Sarkozy a repris d’une main ce qu’il avait donné de l’autre, par exemple par l’instauration de franchises médicales qu’il faudra supprimer. Une autre de nos priorités sera d’améliorer la scolarisation et la formation des personnes handicapées. En effet, les difficultés d’accès à l’école creusent davantage le fossé avec le monde du travail.

Si la loi de 2005 a amélioré la situation des enfants handicapés, ils sont encore 30 000 enfants à ne pas être scolarisés, quand d’autres restent sans AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) pendant des mois. Il faut intégrer les AVS à l’Éducation nationale, leur garantir une professionnalisation, et étendre l’octroi des AVS aux étudiants à l’université. Il faut assurer aux enseignants une formation aux handicaps, et aux méthodes éducatives particulières (87% des enseignants reconnaissent avoir besoin de ces formations), ainsi que du matériel adapté, et des temps d’échanges dédiés (pris en charge sur le temps de travail des enseignants) pour une meilleure coordination entre les enseignants, AVS, psychologues et autres intervenants, ainsi que les parents chaque fois que nécessaire. Pour les enfants ne pouvant pas être accueillis dans le milieu ordinaire, nous augmenterons la capacité d’accueil et le maillage des territoires par de petites structures spécialisées, pouvant être regroupées, permettant la prise en charge différenciée des nombreuses pathologies ou troubles de l’enfant, tout en permettant des passerelles et des liens avec le milieu ordinaire.