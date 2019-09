Europe : renforcer les droits des personnes handicapées

Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion et Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission européenne en charge de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté, se sont rencontrées à Bruxelles le lundi 4 mars 2013.

Elles ont souhaité échanger sur leurs politiques respectives et complémentaires. La Commission européenne a adopté la stratégie 2010-2020 « en faveur des personnes handicapées ». Un plan d’actions 2010-2015 est en cours et un acte européen d’accessibilité est en préparation.

« Les personnes handicapées sont encore confrontées à de trop nombreux obstacles dans leur vie de tous les jours. Pour pouvoir participer pleinement à notre société et à notre économie, les personnes handicapées doivent pouvoir accéder plus facilement aux bâtiments publics, aux transports publics et aux services numériques. Les 80 millions de personnes handicapées de l’UE, ne doivent pas seulement être considérées sous l’angle de leur coût pour la société, mais en termes de développement socio-économique », a déclaré Viviane Reding. « L’accessibilité offre de nouvelles opportunités commerciales et peut avoir un réel effet stimulant sur l’innovation et la croissance économique. C’est pourquoi elle est au cœur de la stratégie européenne en matière de handicap, et je vais travailler main dans la main avec la Ministre Carlotti pour réaliser cette stratégie.» «La citoyenneté et l’autonomie des personnes handicapées reposent sur un préalable: l’accessibilité de notre société toute entière» a rappelé, quant à elle, Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion. « Cela suppose une mobilisation de tous les acteurs concernés et la participation de l’Europe est essentielle. L’accessibilité universelle, en prenant en compte tous les handicaps à tous les âges de la vie, doit s’imposer dans l’ensemble de nos politiques publiques. C’est dans ce sens que le gouvernement français travaille.» Marie-Arlette Carlotti, qui prépare le prochain comité interministériel au handicap avec l’ensemble du gouvernement, a rappelé à Viviane Reding l’engagement du président de la République et du Premier Ministre français à prendre en compte le handicap et l’accessibilité dans chaque projet de loi et l’ensemble des politiques publiques. La ministre et la vice-présidente ont examiné ensemble l’agenda français et notamment le 3ème plan autisme en préparation, la concertation en cours sur les actions à mettre en œuvre en vue de l’échéance de 2015, l’expérimentation à venir de relais téléphoniques pour les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que les projets relatifs à l’accès aux soins des personnes handicapées. Elles ont par ailleurs confirmé leur attachement au développement de l’accessibilité universelle, pour garantir l’accès de tous à tout. Viviane Reding a assuré Marie-Arlette Carlotti du soutien de la Commission européenne à la politique engagée par le gouvernement français.