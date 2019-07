Europe : ensemble pour un marché du travail inclusif

Les syndicats et les organisations de personnes handicapées se sont réunis pour une conférence commune, au moment où se tenait le Conseil européen sur la compétitivité.

Les citoyens de l’UE doivent affronter de nombreuses difficultés, en particulier lorsque l’accès à un emploi de qualité est en jeu. Pour éviter que le social ne soit sacrifié aux impératifs de l’économie, les organisations ont estimé qu’il était nécessaire de développer une riposte vigoureuse. Atteindre l’objectif européen de 75% de taux d’emploi d’ici 2020 implique la prise en compte des personnes handicapées, qui représentent 15% de la population active dans l’UE. L’accord-cadre signé par les partenaires sociaux européens le 25 mars 2010, intitulé pour « un marché du travail inclusif », est apparu comme un instrument clé pour atteindre cet objectif ainsi que les autres objectifs développés dans la Stratégie 2020.

Accord autonome : bénéfices économiques et de respect des droits de l’homme pour promouvoir une Europe sociale

Si la CES et le FEPH reconnaissent que des progrès ont été réalisés dans l’Union européenne au cours de ces dernières années, ils soulignent toutefois qu’il reste encore beaucoup à faire pour qu’un marché du travail inclusif et accessible à toutes et tous devienne une réalité. Mais surtout, ils se sont élevés contre la réduction des budgets sociaux, l’insécurité de l’emploi et la hausse du chômage, aggravés par la crise économique et financière, qui frappent les plus vulnérables, au premier rang desquels les personnes handicapées.

C’est le message qu’a tenu à rappeler Mr László Andor, Commissaire responsable de l’Emploi, des Affaires Sociales et de l’Inclusion, qui est intervenu lors de la conférence. Il a ajouté que la protection des groupes les plus vulnérables devait être rationalisée dans les décisions budgétaires et que le Fonds social européen était également prêt à soutenir l’emploi à et améliorer les services à l’emploi au sein des États membres. M. Andor a souligné que des mesures efficaces pour rendre inclusifs les marchés du travail nécessitaient une coopération constructive et un dialogue ouvert entre toutes les parties prenantes.

Au cours de cette conférence, le Commissaire Andor a annoncé qu’il s’engageait à garantir la prise en compte des personnes handicapées et de leurs droits dans la mise en œuvre de tous les aspects de la Stratégie 2020 tant au niveau européen que national.

Yannis Vardakastanis , Président du FEPH, a déclaré que « les syndicats et les OPH ont besoin d’un New Deal et d’un nouveau front d’alliances » pour promouvoir les droits des personnes handicapées.

Les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées ont proposé des mesures et des initiatives communes pour rendre effectives les dispositions contenues dans la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapés, en particulier l’article 27 sur l’emploi, ainsi que dans l’accord cadre pour un marché du travail inclusif.

Le Président du Comité Economique et Social Européen, Staffan Nilsson, a salué cette volonté et a confirmé son soutien aux initiatives qui seront prises en ce sens.

Prochaines étapes

Pour atteindre ces objectifs communs, il est manifestement nécessaire, et c’est ce à quoi se sont engagées les deux organisations, de poursuivre leur dialogue et leur coopération, afin « d’éviter que les mesures d’austérité aient un impact négatif sur les personnes handicapées, qui sont l’un des groupes les plus vulnérables en temps de crise », comme l’a rappelé John Monks, Secrétaire Général de la CES.

À l’issue de la conférence, une déclaration commune sur « l’accès à l’emploi et à la formation pour les personnes handicapées : un droit qui reste à acquérir » a été adoptée à l’unanimité.