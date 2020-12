Eurocopter, l'insertion en haute technologie

Listen to this article Listen to this article





Eurocopter, division d’EADS, fait partie de ces sociétés qui font rêver de par leur activité de haute technologie et plus particulièrement, en ce qui la concerne par sa gamme impressionnante d’hélicoptères militaires et civils qui sillonnent tous les ciels du monde. On pourrait croire qu’une entreprise comme celle-ci n’embauche que des génies en mécanique, aéronautique et informatique mais il n’en est rien. Les personnes handicapées ont trouvé naturellement leur place dans l’entreprise et même là où on ne les attendait pas. Marc Molenat, le responsable des Politiques sociales & Diversité d’Eurocopter, nous relate l’histoire de cette entreprise singulière dans beaucoup de domaines.

Depuis quand la société Eurocopter se préoccupe-t-elle de faire travailler des personnes handicapées ?

Marc Molenat : Eurocopter s’est lancé dans des actions au profit des personnes handicapées, il y a déjà plus de 40 ans. Et ceci à travers le milieu protégé. L’entreprise a fait le pari de travailler avec des structures protégées durant une grande partie de son existence. Pour cela, elle a demandé à ses entreprises adaptées et centres d’aide par le travail de se regrouper sous une forme qui puisse répondre aux contraintes industrielles et à la rigueur administrative d’une telle entreprise. C’est ainsi que l’ensemble de ces structures ne devait faire qu’un seul fournisseur. Cette structure a été baptisée Coopsoc : elle représente aujourd’hui environ 30 associations et elle évolue depuis 40 ans avec Eurocopter. Elle est traitée par Eurocopter comme tout autre fournisseur et n’est donc pas marginalisée lors des appels d’offre. Le chiffre d’affaires que réalise Coopsoc avec Eurocopter est de plus de 5 millions d’euros. C’est donc un gros sous-traitant qui tient une place importante dans les « process » et avec lequel nous travaillons de manière constante.

Les structures de la Coopsoc ont-elles des activités techniques liées à la production ?

Il y deux ans, nous avons décidé de diversifier nos activités de sous-traitance et nous avons orienté la Coopsoc vers des activités techniques. Et aujourd’hui, cela représente 20% de l’activité sous-traitée réalisée par la Coopsoc dans des domaines très pointus. Cette politique est bien sûr largement soutenue par la hiérarchie de l’entreprise.

Comment cela se passe-t-il si une nouvelle structure protégée veut travailler avec vous ?



Elle doit se rapprocher de la Coopsoc et suivre les procédures d’agrément. Le fait de faire partie de la Coopsoc représente un très grand crédit pour ces associations.

Eurocopter embauche aussi de personnes handicapées, comment cela se passe-t-il ?



En effet. Eurocopter est d’ailleurs sous accord d’entreprise agréé par la Direction du travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle , cet accord se termine Fin 2009. Il a été signé par l’ensemble des partenaires sociaux et de la direction. Notre ambition est d’atteindre notre quota des 6%, à fin 2008, nous en étions à 5.64% ; cela comprend bien sûr la partie dédiée au travail protégé. Il est cependant difficile de trouver les candidats qui nous conviennent malgré les actions que nous mettons en œuvre. Une fois le quota de 6% atteint, nous continuerons car les termes de l’accord représentent des valeurs très fortes pour nous.

Quelles sont les grandes lignes de votre accord ?

Dans un premier temps, d’ouvrir nos métiers aux personnes handicapées, de mettre en place une véritable politique de maintien dans l’emploi. Nous accueillons un grand nombre de personnes handicapées en stage, ce qui accroît leur employabilité dans l’entreprise ou sur le marché du travail. Nous menons de grandes actions de mise en accessibilité de nos bâtiments pour les personnes handicapées moteurs et sensorielles. Compte tenu de la taille du site (85 hectares), nous allons au-delà du bâti en aménageant des bateaux de trottoirs, des transports internes adaptés et par la mise en place de portes automatiques aussi souvent que cela est nécessaire. C’est en fait pour nous une perpétuelle réflexion et nous anticipons la loi dans bien des domaines.

Le budget de l’accord nous a effectivement permis de faire cela mais nous sommes allés encore au-delà de ce budget car c’est pour nous une politique volontariste et non contraignante. Cela nous permettra dans les années à venir de recruter quel que soit le type de handicap qui frappera à la porte.

Nous recrutons des personnes handicapées du niveau CAP à bac+5.

Comment la sensibilisation est-elle organisée ?

Nous avons en 2009 organisé 50 sessions de 3 heures pour l’ensemble du « middle management ». Car ce sont eux qui sont aux premières lignes de l’intégration. Nous luttons contre tous les préjugés liés au handicap. Ces actions sont menées par des organismes externes. Nos salariés apprécient ces actions qui montrent que le handicap n’est pas synonyme d’incompétence – au contraire ! – et que cela apporte des valeurs fortes à l’entreprise.

Qu’est-ce qui fait votre particularité ?

Je pense que c’est le fait que nous ayons une direction motivée et une mission diversité qui structurent une politique sur l’intégration et l’insertion de personnes handicapées. Cela permet de mettre en œuvre les plans d’actions associés..