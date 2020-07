Étudiants sourds ou malentendants : Des mentors pour les accompagner

La Fondation Pour l’Audition lance un programme de mentorat à destination des étudiants sourds ou malentendants. En conséquence, la fondation recrute des mentors pour la rentrée de septembre 2020.

Réussir ses études supérieures n’est pas toujours chose facile, et notamment lorsqu’il faut composer avec un handicap. En effet, les étudiants jonglent entre les moments de doutes sur l’avenir professionnel, le stress des examens, et même la concurrence avec les autres étudiants. Cependant, cette période de la vie est encore plus difficile lorsque les étudiants sont sourds ou malentendants. Souvent, les formations ne sont pas adaptées ou accessibles à ce handicap.

Ainsi, la Fondation Pour l’Audition souhaite établir une égalité des chances éducatives aux étudiants sourds ou malentendants. Elle souhaite également faire diminuer les décrochages scolaires et lever l’autocensure qui freine ces étudiants dans leur parcours. Grâce à ce programme, les lycéens et les étudiants profiteront d’accompagnement d’une durée ajustable pendant leur cursus scolaire. Objectif : renforcer les chances de l’étudiant sur le marché du travail et rendre ses études aussi agréables que possible.

Tous les lycéens et étudiants sourds ou malentendants peuvent bénéficier de ce programme. En effet, celui-ci est accessible quels que soient la langue ou l’outil de communication utilisés : oralisation, langue des signes française, langue française parlée complétée, avec un appareil ou un implant.

Des mentors pour accompagner les étudiants touchés par un handicap auditif

Pour mener à bien ce programme, la Fondation Pour l’Audition recrute des mentors dès aujourd’hui. Voici quelques-uns des critères de sélection :

Être dans la vie active

Déjà être familiarisé à la communication avec des personnes sourdes et malentendantes

Avoir de la disponibilité pour accorder de son temps tous les mois aux côtés de l’étudiant(e) mentoré, sur la durée d’un ou plusieurs cycles scolaires

Savoir être bienveillant, à l’écoute et avoir le goût pour cette aventure humaine !

Le programme de mentorat débutera en septembre/octobre 2020, pour une durée d’un à trois ans, selon les profils des étudiants sourds ou malentendants. La Fondation Pour l’Audition accompagne les mentors grâce à une formation dédiée. D’autre part, un référent sera à disposition de chaque mentor. Ainsi, le référent pourra soutenir et former le mentor.

Un accompagnement personnalisé pour faire évoluer les étudiants

Les étudiants sourds ou malentendant pourront être guidés par la professionnalisation de leur mentor. En effet, les mentors pourront apporter leur aide et partager leur expérience sur le monde du travail et conseiller les étudiants sur leur choix d’orientation.

Cet accompagnement permettra également aux étudiants sourds ou malentendants de gagner de la confiance en soi. Ce programme encouragera les étudiants à croire plus en leurs capacités, à rester motivés durant toute leur scolarité.

La Fondation pour l’Audition a été reconnue d’utilité publique depuis 2015. Elle a pour ambition de fédérer les talents dans le but de faire progresser la cause de l’audition. Ainsi d’aider les personnes sourdes ou malentendantes à

mieux-vivre au quotidien. La fondation veut soutenir les recherches, les innovations et faire avancer la cause de ces personnes.

Pour en savoir plus sur la Fondation Pour l’Audition cliquez-ici : https://www.fondationpourlaudition.org/fr/pour-le-quotidien/mentorat-detudiants-sourds-ou-malentendants-545

Anna Pellissier