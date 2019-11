Étudiants, handicap et entreprises se rapprochent sur le Web

L’association Tremplin oeuvrant pour le rapprochement des étudiants handicapés et des entreprises via le parrainage, le stage, l’alternance et le 1er emploi, lance un nouveau site Internet 100 % dédié au handicap : www.tremplin-handicap.fr.

Alors que 80 % des personnes en situation de handicap ont une qualification inférieure au Bac, les entreprises incitées à employer des travailleurs handicapés recherchent des profils de Bac +2 à Bac +5, et que sur 67 000 étudiants handicapés inscrits en secondaire seuls 10 000 accèdent à l’enseignement supérieur, les discours et bonnes intentions s’élèvent mais les obstacles persistent.

Avec pour ambition de faire tomber les a priori et les freins existant de part et d’autre du monde du handicap, des études supérieures et de l’entreprise, Tremplin choisit la voie de l’universel et de l’instantané pour s’adresser

à tous, en lançant son nouveau site Internet, ludique et pédagogique.

Le site présente en toute simplicité l’association, sa raison d’être, ses actions, ses atouts, ses actualités, ses partenaires (écoles et entreprises), ses conseils. Il donne la parole aux étudiants en situation de handicap, aux entreprises qui les reçoivent. Il présente chiffres clés sur le handicap, l’agenda des actions à venir…

Tout au long de sa visite, l’entreprise, l’étudiant, l’école, le parent ou l’internaute soucieux de s’ouvrir au monde du handicap et de l’entreprise trouvera un appui et des réponses concrètes à ses questions sur les parcours d’études, les offres d’entreprises, les démarches à suivre… et plongera dans l’univers moderne, dynamique et ambitieux de ces deux mondes qui se rapprochent progressivement…