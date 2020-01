Etudiants en situation de handicap: bientôt l’égalité des chances ?

Du 5 mars au 7 mai 2009, l’association Starting-Block organise la Campagne Handivalides : 30 journées de mobilisation à travers la France, dans les universités et grandes écoles. L’objectif de ces journées est de se rencontrer, échanger et sensibiliser pour mieux comprendre les situations de handicap et rechercher ensemble les conditions de leur dépassement.

À travers une série d’activités telles que parcours en fauteuil, repas à l’aveugle, démonstrations de sports adaptés et tables rondes, les étudiants sont invités à prendre conscience, tant du chemin parcouru, que des obstacles encore à franchir au quotidien pour les jeunes en situation de handicap, notamment dans leur parcours de formation et d’insertion professionnelle.

A travers cette manifestation nationale, il s’agit pour Starting-Block de porter un coup de projecteur sur l’action conduite par les services handicaps des établissements supérieurs et attirer l’attention de leurs instances sur les dispositions à envisager pour offrir aux personnes handicapées des conditions de vie étudiante comparables à celles dont bénéficient les valides.

La Campagne Handivalides 2009 est lancée jeudi 5 mars à Sciences Po, en présence notamment de la marraine de l’évènement, Marie-Amélie Le Fur, double vice-championne paralympique d’athlétisme.

Le planning de la campagne : www.campagne-handivalides.org