Étudiants en difficulté psychologique : Un site pour les aider en région IDF

Avec le soutien de la Région Île-de-France, la Fondation FondaMental lance un site interactif dans le but d’aider les étudiants en difficulté psychologique.

Depuis l’annonce des deux confinements et les dégâts causés par la covid-19, les étudiants en difficulté psychologique ont de plus en plus perdu leurs repères. Face à ces multiples inquiétudes, la Fondation FondaMental décide de prendre les choses en mains.

Effectivement, la fondation met en place un dispositif d’aide psychologique destiné aux étudiants d’Île-de-France. Ainsi, grâce au soutien de la Région Île-de-France, elle lance une plateforme gratuite et anonyme à l’écoute des étudiants en difficulté psychologique.

Entièrement conçu par des professionnels de la santé mentale, le site propose aux étudiants en difficulté psychologique des informations, des conseils, des exercices pratiques à faire chez soi et même la possibilité de bénéficier d’une à trois téléconsultations complétement gratuites avec des psychologues. Ces multiples possibilités permettent de répondre aux détresses immédiates, et de prévenir les possibles troubles dépressifs.

Un site facile d’utilisation pour une accessibilité à tous !

Afin d’aider les étudiants en difficulté psychologique, le site met à disposition des solutions très concrètes, ainsi que des ressources supplémentaires comme des livres ou des applications.

Dès votre arrivée sur le site, vous trouverez trois rubriques différentes qui vous proposeront plusieurs options :

– Une première catégorie est consacrée à l’autoévaluation. Cette option consiste à faire le point avec les étudiants en difficulté psychologique, avec des questions permettant de se situer par rapport à différents symptômes pouvant évoquer une détresse psychologique.

– Une deuxième catégorie est quant à elle consacrée à l’onglet « Clés et astuces ». Cette option propose plusieurs outils d’aide autour de cinq thèmes différents :

Un état de mal-être diffus que l’on n’a pas bien identifié

Le stress et l’anxiété

La tristesse, la solitude, les idées noires

Les difficultés à travailler

Les troubles du sommeil.

De plus, vous y trouverez également plusieurs types d’aides qui sont proposés :

Des exercices de thérapie cognitive de gestion des pensées et des émotions

Des exercices de psychologie positive ou de renforcement des ressources

Des exercices de relaxation

De la cohérence cardiaque

Des vidéos de méditation de pleine conscience.

– Enfin une troisième catégorie est axée sur le suivi personnel : trois téléconsultations gratuites sont proposées à l’étudiant en présence d’un des 150 psychologues cliniciens. Ceux-ci sont particulièrement compétents dans la gestion des problèmes de stress, de sommeil, de tristesse ou de motivation. En partenariat avec l’Association Française de Thérapies Cognitives et Comportementales (AFTCC), les étudiants en difficulté psychologique, ainsi que les autres étudiants qui en ressentent le besoin, bénéficieront de 40 000 consultations.

Cette plateforme a été spécialement conçue pour les étudiants qui rencontrent des difficultés psychologiques, mais également pour d’autres personnes qui auraient besoin d’un soutien. Composé de nombreux experts et des praticiens fédérés par la Fondation FondaMental, l’application est préalablement relayée par leurs partenaires, tels que la Région Île-de-France, les universités, les foyers d’étudiants et l’association Nightline.

Plus d’informations sur : https://www.fondation-fondamental.org/

Robin Hubert