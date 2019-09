Etudes et handicap : Starting Block publie deux outils pédagogiques

L’association étudiante Starting Block, qui organise chaque annéesur les campus des universités et grandes écoles la campagne Handivalides, vient de publier deux “outils pédagogiques”. Ceux-ci ont été adressés au gouvernement et aux chargés de mission handicap.

Les étudiants s’attaquent au handicap

La première publication, “Le Petit Livre des Grandes initiatives”, présente 16 projets étudiants en faveur de l’intégration des jeunes handicapés dans les parcours d’études. Au travers des témoignages des porteurs de ces projets, l’association souhaite “faire connaître ces initiatives et, ainsi, encourager l’émergence d’autres projets autour du handicap dans l’enseignement supérieur”.

La seconde, le fascicule “Objectif Vie active”, a été réalisé en partenariat avec l’Agefiph et reprend les synthèses et conclusions de six tables rondes organisées sur la thématique de l’insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap lors de la campagne Handivalides 2010.