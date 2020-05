Études à l’hôpital : Un établissement dédié à Rennes Beaulieu

Rennes Beaulieu : Un établissement permet aux adolescents de poursuivre leurs études sur place à l’hôpital de jour

La Fondation Santé des Étudiants de France (FSEF), institution de référence de la santé de l’adolescent et du jeune adulte, poursuit ses actions en faveur de la prise en charge des adolescents en Bretagne : un nouvel hôpital de jour a ouvert en novembre 2019 au Centre Médical et Pédagogique de Rennes Beaulieu. Il permet aux jeunes qui le souhaitent de continuer leurs études à l’hôpital.

Cette ouverture marque une étape importante dans la constitution d’un pôle Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Adolescents au sein du centre. Aussi, cette ouverture s’inscrit dans la dynamique territoriale et partenariale de reconfiguration de l’offre SSR pédiatrique, portée par l’Agence régionale de santé, avec une articulation forte entre le Centre Médical et Pédagogique et le CHU de Rennes, et avec les autres acteurs du territoire.



Le nouvel hôpital de jour du pôle SSR Adolescents accueille, depuis le début du mois, des patients âgés de 12 à 17 ans, atteints de maladies chroniques associées à des facteurs de risques psychosociaux qui compliquent ou entravent le déroulement des soins, et la poursuite de leur scolarité.



Les pathologies accueillies concernent :

• les maladies chroniques métaboliques ou nutritionnelles : diabète de type 1, obésité, mucoviscidose, néphropathie, maladies inflammatoires intestinales…

• les hémopathies fonctionnelles : drépanocytose…

• les douleurs chroniques

• et les troubles du comportement alimentaire (anorexie), dans un second temps, à l’automne 2020



L’enjeu est de proposer une prise en charge globale de l’adolescent qui associe les dimensions somatique, psychique, pédagogique, éducative et sociale, afin de lui permettre de grandir et de devenir responsable de sa propre santé. Le lien avec les adresseurs, les familles, et l’établissement scolaire d’origine constituent également des éléments structurants de la prise en charge. Ce projet s’appuie également sur la spécificité du soins-études, porté par la fondation Santé des Etudiants de France et est une déclinaison du projet stratégique Fondation 2023.



L’admission se fait sur demande médicale, après une consultation de pré-admission. Les patients sont accueillis à la journée, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi en provenance d’un secteur géographique situé à moins d’1h de transport du Centre Médical et Pédagogique (sauf exception). Ils sont scolarisés sur site durant leur prise en charge (annexe du lycée Chateaubriand de Rennes), du niveau 6e à la terminale : filière générale, filière technologique (STMG) et filière professionnelle (Gestion – Administration).



La situation géographique urbaine du Centre Médical et Pédagogique de Rennes Beaulieu est un véritable atout, car elle va permettre une facilité d’accès aux soins pour les patients et leurs familles, notamment grâce à l’accès au centre via les transports en commun (bus et future ligne B du métro).



CRÉATION PROGRESSIVE D’UN PÔLE SSR ADOLESCENTS POUR LA POURSUITE DES ÉTUDES À L’HÔPITAL



Le pôle SSR Adolescents se crée ainsi progressivement au CM&P Rennes Beaulieu. Cette nouvelle offre est issue de la reprise d’une partie des activités du Centre Rey Leroux, historiquement localisées à La Bouëxière (35).

Une des premières étapes a été le lancement en avril puis en septembre 2019 de consultations spécialisées pour la prise en charge du surpoids et de l’obésité pédiatrique. Puis les étapes à venir sont :

• Ouverture en novembre 2019 de 5 places d’hôpital de jour

• Ouverture en 2020 de 11 lits en hospitalisation complète

• Ouverture en 2022 de 12 lits supplémentaires en hospitalisation complète, couplé au regroupement avec les 7 lits et 5 places de médecine physique et de réadaptation adolescents



Soit un pôle SSR Adolescents à terme de 30 lits et 10 places sur l’Ille-et-Vilaine.



Le Centre Médical et Pédagogique de Rennes Beaulieu est un des 13 établissements de la Fondation Santé des Etudiants de France.

Il a déjà, à ce jour, une capacité globale de 108 lits et places (hors nouveau pôle SSR Adolescent) et propose actuellement plusieurs offres de soins :

• un service de SSR spécialisé en neuro locomoteur et ortho traumatologie, pour des patients adolescents (à partir de la 3ème) et adultes jeunes, avec comme particularités la double prise en charge somatique et psychique et le soin-études.

• un service de post cure soins-études en psychiatrie pour des patients âgés de 17 à 25 ans, présentant des troubles psychiques stabilisés.



La Fondation Santé des Étudiants de France : une institution de référence de la santé de l’adolescent et du jeune adulte

Créée en 1923 et reconnue d’utilité publique à but non lucratif, la Fondation a pour mission essentielle, au sein de ses 26 structures, de prendre en charge des adolescents et des jeunes adultes atteints de maladies chroniques ou porteurs de handicap(s) tout en leur permettant de reprendre ou de poursuivre leurs études et de pouvoir ensuite s’insérer dans la vie sociale et professionnelle.

Pour en savoir plus : http://www.fsef.net/index.php/etablissements/centre-rennes-beaulieu/presentation-centre-rennes-beaulieu