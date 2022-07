Être sourd : Vivien Laplane présente son nouveau stand-up

Ecouter article Ecouter article

L’auteur et conférencier Vivien Laplane présente son nouveau spectacle “Au secours, un sourd!” dans lequel il évoque le fait d’être sourd et de se confronter aux entendants.

Découvrir la vie quotidienne d’un sourd tout en se divertissant : Telle est la proposition de Vivien Laplane, à travers son spectacle « Au secours, un sourd ». Ouvert à tous, celui-ci aura lieu le jeudi 7 juillet 2022, à 19h30, au Centre social La Carnière, près de Lyon. Il se présentera sous la forme d’un stand-up suivi d’un temps d’échange avec le public sur le fait d’être sourd et les préjugés que cela peut susciter.

Conférencier, auteur et éducateur spécialisé dans la surdité en milieu professionnel, Vivien Laplane est sourd de naissance. Il a élaboré son spectacle grâce à sa participation au concours “Ouverture de champ” organisé par LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

« J’aborde tout simplement ma vie quotidienne avec humour. Nous aurons ensuite un temps d’échanges comme je le fais aussi pour ma conférence-théâtralisée ».

S’ensuivra une séance de vente et de dédicaces de l’ouvrage « Sourd et certain » de Vivien Laplane, un recueil de textes variés – histoires, poésie, réflexions, témoignages – dans lesquels il aborde la surdité avec humour et sincérité.

Infos pratiques

« Au secours, un sourd ! »

Au Centre social La Carnière, 4 montée de la Carnière, 69800 Saint-Priest (Rhône).

Par Vivien Laplane.

Le jeudi 7 juillet 2022 à 19h30.

Entrée libre.

Inscriptions par mail : [email protected]

Pour en savoir plus sur Vivien Laplane, et pour découvrir son ouvrage et son spectacle : www.vivienapprendreaecouter.com