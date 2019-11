Être reconnu au travail : Un ouvrage pratique sur la reconnaissance

Reconnaissance au travail : « Être reconnu au travail : oui, mais comment ? »

Un ouvrage pratique et ludique qui aborde la question de la reconnaissance des acquis de l’expérience par le plus grand nombre, et notamment par les travailleurs handicapés qui exercent une activité professionnelle en ESAT ou en IME. La reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE), plus qu’un droit, est un besoin fondamental. C’est une construction qui nécessite durée, persévérance, délicatesse et solidarité. Au travers de 12 histoires vraies vécues dans toute la France dans le cadre du dispositif Différent et Compétent, l’ouvrage « Être reconnu au travail » vous invite à prendre des chemins de reconnaissance propices à plus de bonheur au travail avec de meilleurs résultats.

Les parcours de Nicolas, Dominique, Nathalie, Damien, sous forme de 12 cartes à jouer, nous interrogent sur le rôle que chacun d’entre nous aurait pu jouer en faisant basculer le héros du côté de la reconnaissance ou à l’inverse de la non reconnaissance. Au-delà du sujet central des travailleurs en situation de handicap, cet ouvrage aborde plus globalement la question des personnes en situation de fragilité : jeunes, salariés en insertion, avec un objectif : convaincre de l’importance de développer des dispositifs de reconnaissance dans les organisations afin de donner à chacun l’envie et la liberté de devenir.

Différent et Compétent Réseau est un collectif dont le principal objectif est de rendre accessible la reconnaissance des acquis de l’expérience à toutes celles et à tous ceux qui n’ont pas pu être reconnus par un diplôme.



Ouvrage disponible en librairie à partir de septembre 2019 et sur le site internet : www.chroniquesociale.com