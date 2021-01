Être parent avec un handicap : Un guide dédié à découvrir

Ecouter article Ecouter article





Le Guide Être parHANDs évoque le fait d’être parent avec un handicap moteur ou sensoriel

Permettre à tous les parents et futurs parents en situation de handicap moteur et sensoriel d’exercer sans réserve leur parentalité : Telle est la vocation du guide « Être parHANDs », conçu et réalisé par le Collectif « Être parHANDs » qui regroupe, depuis 2014, de nombreux parents de la région Auvergne Rhône-Alpes dans la dynamique associative d’APF France Handicap Rhône-Ain.

Exercer au mieux sa parentalité à toutes les étapes de la vie

« Ce guide est construit à partir de questions concrètes que se posent les parents et il est émaillé de leurs témoignages, expliquent les auteurs. Il balaie toutes les étapes de la vie : du désir d’enfant, à la grossesse, jusqu’à l’entrée à l’âge adulte. Il a aussi pour but de mettre en lumière les réseaux existants souvent inconnus et dispersés. Avec ce guide, le Collectif défend le choix d’être parent et le droit à pouvoir l’exercer pleinement ». À noter que le guide est destiné aussi bien aux parents qu’aux professionnels exerçant dans les domaines de la parentalité et du handicap.

« Être parHANDs », 60 pages, 18 euros (8 euros pour les parents en situation de handicap).



Pour commander le guide, vous pouvez écrire un mail à l’adresse : caroline.duperchy@apf.asso.fr