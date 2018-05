Être heureux au travail : Un livre pour y parvenir !

« J’arrête de râler au boulot » : Un ouvrage pour apprendre à être heureux au travail

Être heureux au travail après une thérapie de 21 jours : Telle est la promesse du livre « J’arrête de râler au boulot » !

Pourquoi beaucoup d’entre nous ont tendance à râler au boulot ? Quelles sont les conséquences de ce comportement qui semble pourtant anodin en apparence ? Et surtout comment en venir à bout ? À travers des explications ludiques, des conseils concrets, des partages d’expériences, des encadrés, des dessins… et des travaux pratiques, cet ouvrage chargé d’ondes positives saura vous convaincre que « le travail est probablement le meilleur endroit pour s’épanouir et contribuer au monde » dès lors que l’on consent à la considérer différemment.

Vous trouverez dans cet ouvrage :

Des clés fondamentales pour ne plus avoir envie de râler au boulot

Des exercices pour valider chaque étape de ce challenge

Des témoignages d’experts et de personnes qui ont testé cette manière de vivre et de travailler et qui l’ont finalement approuvée.

« J’arrête de râler au boulot », Christine Lewicki et Emmanuelle Nave, Eyrolles. 190 pages, 11,90€.