Être étudiant malentendant : Des solutions existent pour réussir

Être étudiant malentendant : des solutions existent pour améliorer les conditions d’apprentissage !

Par Marie Pascale Stérin, SurdiciTé. Les jeunes enfants malentendants ont parfois eu l’occasion d’utiliser des aides techniques lors de leur scolarité, au gré des écoles qu’ils ont fréquentées, du matériel personnel ou du matériel fourni par l’établissement scolaire. Puis, grandissant, certains ont abandonné ces aides techniques, utilisant leurs camarades de classe pour prendre en note les cours. Être étudiant malentendant et réussir, c’est possible. La solidarité et la bienveillance des camarades sont des gages de réussite dans ces cas-là, à ne pas négliger, pour autant il existe des aides techniques qui peuvent accompagner et aider à une meilleure compréhension auditive. Zoom sur celles-ci.

L’étudiant malentendant est souvent très à l’aise avec ses appareils auditifs, car souvent il porte des appareils auditifs depuis le plus jeune âge. Pour lui, pas de tabou sur le sujet. Il a conscience de l’apport de ses appareils auditifs, et est tout à fait ouvert à la découverte de nouvelles aides techniques, à l’essai d’outils lui permettant d’avoir une meilleure récupération auditive.

En études supérieures, les situations de travail sont très diverses : des cours magistraux en amphithéâtre, on passe en cours en petite classe, il y a beaucoup de cas de groupe à traiter, d’interviews à réaliser auprès de professionnels, de pitch, de e-learning… L’important pour l’étudiant, qui est ainsi amené à se déplacer régulièrement dans différents espaces, est d’avoir du matériel mobile et flexible pour s’adapter à toute situation.

Des outils numériques adaptables à chaque situation

Les systèmes numériques composés d’un microphone émetteur et d’un récepteur vont permettre cette polyvalence.

Le microphone émetteur est doté de différents réglages (directionnel, omnidirectionnel).

– Soit il est porté par l’intervenant principal dans le cas de cours magistraux.

– Soit il est positionné en centre de table lors des cours en groupe.

– Soit il est placé devant l’interlocuteur en interview.

– Soit il est relié à une source audio. Disposant d’une autonomie de plus de 8 heures, se rechargeant en 2 heures, il est un très bon outil nomade.

Le récepteur se présente différemment selon l’appareil auditif de la personne :

– avec un collier magnétique (et la fameuse position T des appareils auditifs),

– avec un casque (si l’étudiant n’est pas appareillé avec une position T),

– ou il peut être directement relié à la télécommande personnelle (appelée streamer) de l’étudiant, ou branché sur ses appareils auditifs.

À chaque cas, une réponse existe !

D’autres aides techniques, notamment pour l’écoute des bandes sons, existent : casque à réduction active de bruit directement relié à la source sonore (cas d’écoute d’un ordinateur par exemple).

Faire appel à un spécialiste est indispensable

Certains amphithéâtres, s’ils sont sonorisés, peuvent également être équipés d’amplificateurs de boucle magnétique. Solution pertinente si elle est correctement installée : il est impératif de faire appel à un spécialiste, et de contrôler régulièrement son bon fonctionnement. Il ne faut cependant pas oublier que l’accessibilité de l’amphithéâtre ne se suffit pas à elle-même ! Pour que toutes les situations de cours soient accessibles, il faut aussi veiller à ce que les équipements (y compris ceux des étudiants) soient compatibles entre eux. Là aussi, faire appel à un spécialiste est indispensable pour accompagner au mieux les étudiants malentendants !



Être étudiant malentendant : Témoignage de Neoma Business School

En lien direct avec ses convictions, NEOMA Business School a mis en place des actions et des services pour les étudiants avec des besoins spécifiques.

Des programmes d’ouverture sociale et d’égalité des chances, en amont des études supérieures.

– Depuis 2005, NEOMA BS est tête de Cordées de la Réussite et de Parcours d’Excellence sur les différents territoires de ses campus.

– Depuis 2011, NEOMA BS anime des Cordées PHARES – Par-delà le Handicap, Avancer et Réussir des Etudes Supérieures.

Ainsi près de 150 tuteurs Néomiens accompagnent chaque année 400 Lycéens et collégiens vers un objectif de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.

L’intégration de l’éthique, la responsabilité et la durabilité dans les offres éducatives et la recherche :

– via un cours et/ou des cours spécialisés, ce sujet touchant toutes les fonctions organisationnelles (stratégie, finance, ressources humaines et management de la diversité, etc.).

Un « Wellness Center » :

– pour offrir aux étudiants des conditions de scolarité sereine, des professionnels sont à leur disposition – des Référents Handicap et relais handicap dans chaque service, une cellule d’écoute psychologique, un sophrologue, …

NEOMA BS est signataire de la charte du Handicap (CGE), renouvelée en février 2019 : « Pour une dynamique toujours plus inclusive dans les Grandes Ecoles », et membre du Conseil d’Administration d’@Talent Egal.

Préparer l’avenir de talents sans discrimination liée au handicap

Tout étudiant qui a des besoins spécifiques en raison d’une situation de handicap permanente ou temporaire prend contact avec le Référent Handicap de son campus (3). Celui-ci l’accompagne dans :

La mise en place d’aménagements : lors des examens, dans la construction d’un parcours d’études adapté, dans la gestion de ses périodes d’absences.

L’obtention de bourses spécifiques la bourse FEDEEH Le bourse de mobilité internationale MHA avec la CGE

L’accompagnement vers l’intégration en entreprise : @atelentégal



Les relais handicap sont sensibilisés et informés sur les procédures d’aménagement. Ils sont présents dans différents services et identifiables par ce logo.

Pendant toute la durée des études, NEOMA BS construit avec l’étudiant une passerelle permettant de se préparer dans de bonnes conditions à l’arrivée dans le monde professionnel. Des entreprises partenaires apportent un soutien financier permettant l’acquisition de matériel, la sensibilisation ou la professionnalisation des étudiants.

Les premiers investissements sont installés et mis à disposition des étudiants sur réservation auprès du Référent Handicap.

Ainsi, NEOMA BS a fait l’acquisition de matériels compensatoires :

– boucle magnétique

– fauteuils ergonomiques et tables d’école adaptables,

– robots de télé-présence permettant de suivre des cours à distance,

– télé-agrandisseur avec synthèse vocale + 1 clavier à gros caractère,

– loupe électronique,

– équipement audio portatif émetteur/récepteur pour personne malentendante, même non appareillée,

– casque antibruit…

Pour acquérir ce matériel spécifique, NEOMA BS s’est fiée à l’expertise de fournisseurs comme Surdicité pour les étudiants avec un handicap auditif.

« Notre interlocutrice, Mme Sterin, est toujours à l’écoute pour bien comprendre les besoins d’un étudiant, les contraintes liées à l’environnement et ainsi proposer un matériel adapté, personnalisé ou universel pour un plus grand nombre, commente NEOMAS BS. Les retours de la part des étudiants après utilisation sont positifs ; qu’ils soient appareillés ou non, le matériel a permis un confort d’écoute et une facilité d’utilisation. La pertinence des conseils prodigués par Surdicité conforte NEOMA BS dans le choix de ce partenaire ».