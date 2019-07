Éteindre ses appareils électriques à distance

Vous avez oublié d’éteindre votre machine à laver, votre chaine hifi ou votre télé ? Pas de soucis, avec Myxyty, vous pouvez, à distance, éteindre tous vos appareils électriques reliés à une prise murale. Le système fonctionne grâce une prise relais pilotable à distance, qui permet de commander la marche et l’arrêt d’un appareil électrique via un Smartphone connecté à Internet ou via un ordinateur. Vous pouvez alors imaginer tout un panel de scénarios pour automatiser la gestion de l’ensemble de vos installations. Ainsi, votre télévision, votre lave-linge ou encore la lampe du salon pourront être éteints à distance ou automatiquement selon un scénario prédéfini. Plus d’informations sur : www.myxyty.com