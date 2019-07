ETDE réaffirme son engagement en participant à la 13e Semaine pour l’Emploi

ETDE, filiale électricité et maintenance de Bouygues Construction, participe à de nombreux rendez-vous à travers toute la France dans le cadre de la 13e semaine pour l’emploi des personnes handicapées – du 16 au 22 novembre – confirmant sa mobilisation de longue date sur ce sujet. En effet, l’entreprise a renouvelé son accord Handicap triennal (2009-2011) en février dernier et s’est fixé des objectifs ambitieux malgré un contexte difficile : notamment celui de recruter 42 collaborateurs handicapés d’ici fin 2011.

Depuis le début de l’année, ETDE a déjà intégré 7 collaborateurs handicapés, traité plus de 20 dossiers de maintien dans l’emploi et organisé des journées de sensibilisation au handicap pour 450 collaborateurs. Pour renforcer ses actions de recrutement, ETDE vient d’adhérer à « Hangagés », nouveau réseau d’entreprises mobilisées pour l’embauche et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, au côté de Française des Jeux, Société Générale ou Bosch.

ETDE est la première entreprise du secteur énergie / construction à avoir signé en 2006 un accord triennal avec les partenaires sociaux portant sur l’intégration et le maintien des collaborateurs handicapés au sein de l’entreprise, avec des résultats très positifs à la clé. De 2006 à aujourd’hui, le nombre de travailleurs handicapés dans l’entreprise est ainsi passé de 126 à 216 (+ 71%).

Travailleurs Handicapés : trois exemples de parcours exemplaires

L’entreprise déménage pour accueillir Sabine, 31 ans, assistante administrative, handicapée physique

Après un accident de la vie civile, Sabine, assistante administrative chez AXIONE filiale d’ETDE à Saint-Etienne, retourne à l’emploi fin septembre 2009 après 8 mois d’arrêt. Pendant ce temps, ses responsables prennent conscience que les locaux où ils travaillent ne sont pas adaptés au handicap de Sabine, devenue paraplégique. Ils prennent alors la décision de déménager dans de nouveaux locaux, permettant d’accueillir Sabine en fauteuil, avec une aide au transport dans un premier temps, puis une aide à l’aménagement de son véhicule et des aménagements pour son poste de travail.

Le poste d’Ali, 56 ans, dessinateur bureau d’études, est adapté

Ali est embauché par ETDE le 22 décembre 2008 à l’issue d’une formation de 9 mois de « dessinateur en bureau d’études », organisée conjointement par ETDE et l’AFPA, et destinée exclusivement à des personnes handicapées. 11 collaborateurs sont alors recrutés par ETDE pour ses différents besoins.

Une fois intégré au sein du bureau d’études d’ETDE à Saint-Quentin en Yvelines, ETDE fait intervenir un ergonome pour adapter son poste de travail à son handicap (étude du poste de travail, étude sur l’accessibilité globale des locaux…). Résultat : mise en place d’un monte escalier, d’une porte automatisée, d’une place de parking réservée, d’un siège ergonomique avec repose pieds, support poignets et porte documents, le tout pris en charge sur le budget de l’accord Handicap ETDE.

Guy-Michel, 50 ans : du métier de monteur réseau télécom à celui d’agent administratif

Embauché en 1979, reconnu travailleur handicapé en 2007 suite à un accident du travail, Guy-Michel a été déclaré inapte à son poste de monteur en avril 2009. Grâce à l’accord Handicap d’ETDE, l’entreprise l’aide à se reconvertir en agent administratif via une formation appropriée et un contrat de rééducation professionnelle conclu avec la CPAM. Il bénéficie en outre d’un siège adapté à ses contraintes physiques.

ETDE : dix rendez-vous de recrutement dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées

Dans le cadre de la 13e édition nationale de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, ETDE sera présente aux grands rendez-vous organisés par l’Adapt (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) pour rencontrer des candidats handicapés.

ETDE va notamment participer aux : « Handicafés » (espaces de rencontres informelles) et « Forums emploi », notamment à Paris et Caen (16 novembre), Lyon et Marmande (17/11), Paris (18/11), Rennes (19/11), Saint-Quentin en Yvelines, Nantes et Agen (20/11 et Elbeuf (26/11).

ETDE 2009-2011 : des actions articulées autour de trois axes majeurs

Le deuxième accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées qu’ETDE a signé avec les partenaires sociaux porte sur 3 axes principaux :

1. Le recrutement : 42 nouveaux collaborateurs handicapés d’ici 2011, et ce malgré un contexte difficile. Pour atteindre cet objectif, ETDE vient notamment d’adhérer à Hangagés, réseau d’entreprises né de la volonté de mieux recruter et intégrer les personnes en situation de handicap. Il réunit les Responsables Ressources Humaines et Missions Handicap de Bosch, ETDE, La Française des Jeux, Nexter, Quick et Société Générale, qui souhaitent partager leurs bonnes pratiques et viviers de candidats.

2. Le maintien dans l’emploi : 20 dossiers en cours tout au long de l’année. ETDE se donne les moyens de maintenir dans l’emploi des collaborateurs en difficulté du fait de leur état de santé et tout particulièrement les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les groupes de maintien dans l’emploi (médecins du travail, responsables RH, responsables Sécurité, managers opérationnels…) sont réunis chaque fois que nécessaire pour examiner la situation des collaborateurs en arrêt depuis plus de 3 mois et proposer des solutions personnalisées : aménagement de la situation de travail (études ergonomiques, accessibilité des lieux,…), reclassement sur un autre poste, aménagement d’horaires, mise en place de temps partiel, télétravail, reclassement possible dans un autre établissement d’ETDE, reconversion professionnelle hors ETDE le cas échéant via des dispositifs de professionnalisation…

3. La sous-traitance au secteur protégé : priorité aux achats récurrents pour le cœur de métier. La sous-traitance au secteur protégé est un levier utilisé pour offrir aux personnes les plus lourdement handicapées la possibilité d’avoir une vie professionnelle. ETDE privilégie les structures reconnues pour la qualité de l’accueil et des conditions de travail offertes aux personnes handicapées, notamment celles ayant signé la « Charte d’éthique et des valeurs » du Groupement national des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (GESAT).

Des outils d’information originaux : 450 collaborateurs ETDE déjà concernés par les journées de sensibilisation

La sensibilisation interne d’ETDE a notamment amené 450 collaborateurs à participer à une journée complète de sensibilisation au Handicap : des comités de directions jusqu’aux compagnons.

Les équipes ETDE ont également mis en place des outils d’information comme le « kit de communication sur le handicap », composé de fiches pratiques reprenant les principales informations concernant l’emploi et le handicap au sein d’ETDE, des affiches ou encore un film intitulé « Ni plus, ni moins, au contraire », diffusé très largement au sein de l’entreprise et en externe.

A propos d’ETDE :

Filiale électricité et maintenance de Bouygues Construction, ETDE est un intégrateur de solutions multitechniques et de services associés, qui intervient auprès des clients publics et privés dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, du tertiaire, des transports, du nucléaire et des télécommunications. ETDE développe ses compétences au travers de quatre métiers, clairement structurés et orientés clients : réseaux extérieurs ; génie électrique, mécanique et thermique ; Facility Management ; réseaux et services Télécoms. En France comme à l’international, ETDE propose une offre globale de compétences en ingénierie, travaux, maintenance et exploitation. ETDE s’appuie sur le savoir-faire, l’engagement et la réactivité de ses 13 000 collaborateurs pour apporter des solutions innovantes et à valeur ajoutée technologique à ses clients. Avec 200 établissements en France et une présence dans 28 pays à l’international, ETDE a réalisé 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2008.