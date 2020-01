Etats-Unis: Un lutteur handicapé remporte le titre universitaire

PHILADELPHIE (Etats-Unis), (AFP) – Anthony Robles, victime d’une malformation, né sans jambe droite, a remporté le Championnat universitaire américain (NCAA) de lutte, samedi à Philadelphie, terminant sa saison invaincu dans la catégorie des 125 livres (56 kg). Le lutteur de l’université d’Arizona State a battu en finale le champion en titre, Matt McDonough de l’université d’Iowa, terminant ainsi sa dernière saison universitaire avec 36 victoires pour aucune défaite.

“J’ai des papillons. J’ai rêvé de monter sur cette marche des douzaines de fois. Je me suis préparé toute l’année pour ce moment ” a déclaré Robles à l’issue de son combat victorieux, disputé devant les 17.000 spectateurs de la Wells Fargo Arena de Philadelphie où avaient lieu les finales universitaires de lutte.

“J’étais terrifié. Mais dès que j’ai réussi ma première projection, je me suis détendu. Je me suis dit: OK. On revient aux affaires. C’est le même exercice que d’habitude, comme à chaque combat”, s’est souvenu le lutteur de 22 ans, qui ne se considère pas comme un lutteur handicapé.

Robles, handicapé depuis la naissance, s’est forgé une musculature du haut du corps très développée, obligeant ses adversaires à rester très bas sur leurs appuis pour essayer de le contrer.

“Je n’ai pas choisi la lutte pour attirer l’attention. Je lutte parce que j’aime lutter”, a-t-il déclaré.