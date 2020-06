Etats-Unis : mise en garde de la FDA contre des médicaments anti-obésité

Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) met en garde les patients traités à l’Orlistat, principe actif des médicaments anti-obésité Alli et Xenical. L’autorité sanitaire indique que des cas rares mais graves de lésions du foie ont été rencontrés chez certains patients. Il n’y a pas de lien de cause à effet avéré, mais les notices devront être modifiées et indiquer un possible risque hépatique. La FDA indique avoir recensé 13 cas de lésions hépatiques graves. En savoir plus :www.fda.gov