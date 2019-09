Les Etats généraux du handicap, à l’initiative des PEP42, et avec la participation de nombreuses associations* se tiendront dans la Loire de Septembre 2008 à Décembre 2009.

Ils s’inscrivent dans la continuité des Etats généraux tenus à Paris dans les locaux de l’UNESCO. Ils doivent mettre en oeuvre un travail continu de réflexion, d’échanges et de mobilisation pour faire lever les obstacles à une participation pleine et active à la vie sociale dans tous les domaines de la vie humaine, et parvenir à l’exercice d’une citoyenneté complète pour les personnes en situation de handicap. Le point d’orgue de cette action aura lieu le 2 décembre 2009, au Palais des congrès à Saint-Etienne, avec une Journée de synthèse en présence des présidents-fondateurs du Conseil National “ Handicap : sensibiliser, informer, former”: Julia Kristeva et Charles Gardou.

Un comité départemental et des comités locaux (Gier-Pélussinois, Firminy-Ondaine, Centre, Nord, Saint-Etienne) seront mis en place pour travailler au plus près des situations. Un groupe de pilotage coordonnera l’ensemble et en assurera la cohérence.

Ligue de l’enseignement, APAJH, Trisomie 21 Loire, ADAPEI, IMC, autisme Loire…

Contact: adpep42@nerim.net