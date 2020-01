Etats généraux du handicap: un 1er rendez-vous

L’année 2009 sera marquée par les Etats généraux du handicap destinés à sensibiliser et à mobiliser toutes les composantes de la société autour des problématiques du handicap. Cette démarche a vocation à réunir handicapés et non handicapés autour d’une conscience partagée, fondée sur les principes du droit commun.

Un manifeste est en préparation et une cellule de veille prendra le relais à partir du 2 décembre, date à laquelle les Etats généraux rendront les 1ers résultats de la réflexion engagée après plusieurs évènements. Le 1er aura lieu le 21 avril au lycée Etienne Mimard à Saint-Etienne.

Programme :

Soirée / débat autour de la question: “Peut-on parler du handicap sans parler de soi ?”

Animée par: Michel Petit, Inspecteur adjoint à M. l’Inspecteur d’Académie et Yves Bruchon, Président de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public. Avec des lectures publiques de textes issus de romans traitant du handicap, interprétées par des comédiens.