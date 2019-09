ETATS GENERAUX DE LA DEFICIENCE VISUELLE

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011

AMPHITHEATRES DE L’HOPITAL LA PITIE SALPETRIERE

91 Bd DE L’HOPITAL – 75013 PARIS

(Metro St Marcel – ligne 5)

Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale ouvrira les Etats Généraux de la Déficience Visuelle et après chaque intervention des candidats aux élections présidentielles ayant répondu à l’invitation.

Moins de cinq mois avant les prochaines élections présidentielles, de très nombreux déficients visuels estiment que la spécificité de leur handicap, leurs aptitudes et leurs besoins ne sont pas suffisamment connus des autorités publiques et des responsables qui auront la charge de fixer, pour les cinq prochaines années, les grandes lignes de la politique en faveur des personnes handicapées. Ils souhaitent également rappeler aux associations qui les unissent et représentent quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne afin que celles-ci ne risquent pas de se couper des réalités du terrain mais présentent des revendications justes, concrètes et réalisables dans un délai raisonnable.

C’est pour répondre à leur demande que la CFPSAA a souhaité organiser les Etats Généraux de la Déficience Visuelle afin de permettre à chacun de faire entendre sa voix, et à tous d’exiger que l’on nous respecte. Pour reprendre les mots de Vincent MICHEL Président de la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France : « Ce temps de rassemblement sous une même bannière doit être le point d’orgue de cette rentrée de combat que les circonstances actuelles nous commandent. »

Se tiendront 5 tables rondes : sur les thèmes de l’accessibilité, la culture, l’emploi, les nouvelles technologies et le social.