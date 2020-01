Étaples : ils s’étaient acharné toute une nuit sur leur victime

Les quatre « tortionnaires » ont été condamnés pour des actes dégradants au tribunal correctionnel de Boulogne. A la barre, ils n’ont pas été capables d’expliquer comment ils ont pu faire subir des sévices durant toute une nuit à un jeune homme atteint de maladie génétique.

La victime a subi un calvaire de plus de six heures : « Il a reçu des gifles, puis des traitements dégradants. Il a été forcé de se mettre à genou, mains sur la tête dans un coin, de sauter à cloche-pied, il a eu les yeux bandés, on a voulu lui mettre un savon dans la bouche, ne voyant que ça ne marchait pas, on lui a fait mastiquer un préservatif. Il a eu le pantalon et la barbe enflammée, il a dû lécher le sol et des semelles de chaussures. Il a été abandonné sur le bord de la route, les poings liés dans le dos à 6 h 30 du matin », énumère le président du tribunal correctionnel. À la lecture des faits, les quatre prévenus baissent la tête. Le 2 septembre 2006 à Étaples, un jeune homme souhaite voir la femme dont il est épris, Déborah P. Il l’appelle, ils se donnent rendez-vous, elle vient le chercher en scooter. En arrivant chez elle, la victime découvre qu’elle n’est pas seule et que trois personnes souhaitent en découdre avec lui. Pourquoi ? Simple jalousie pour Maxime Macquet, pure méchanceté pour Sophie Hubert et Jérôme Deriemont. Le jeune homme est malmené, quelques gifles au début, puis le traitement se fait de plus en plus violent.

Tous font preuve d’immaturité

« Il vous a même prévenu qu’il était atteint d’une maladie génétique, une forme de myopathie, et qu’il est porteur d’un pacemaker » , rappelle le président du tribunal.

Lorsqu’il s’agit de savoir qui a fait quoi, le silence règne. Ce n’est que sur insistance du président que certains reconnaissent leur rôle dans ce sordide jeu. « Mais pas un d’entre vous n’est en mesure de nous expliquer comment vous avez pu devenir des tortionnaires. »

Aucun des prévenus n’est vraiment stable, ils font tous preuve d’immaturité. Maxime Macquet est décrit par les experts comme quelqu’un de « peu enclin à la remise en question, toxicomane, qui se marginalise de manière progressive. Il fait preuve d’une violence manifeste qui est propre à sa personnalité. » L’homme se démarque comme étant à l’origine de ces violences. Quand le président dresse le portrait de Déborah P., cette dernière acquiesce : « Vous êtes particulièrement immature, et au moment des faits, vous aviez une carence affective et un passé si douloureux qu’ils ont pu altérer votre jugement ». La jeune femme est par ailleurs placée sous curatelle, mais reconnue responsable de ses actes.

Douze mois de prison dont dix avec sursis

La vulnérabilité de la victime n’a pas arrêté les prévenus. Invalide à 40 % au moment des faits, le jeune homme subit encore les conséquences de cette nuit cauchemardesque. Il est désormais invalide à 65 %. Déborah P. est condamnée à douze mois de prison dont dix assortis du sursis simple. Sophie Hubert et Jérôme Deriemont écopent tous les deux d’un an de prison assorti de huit mois de sursis simple. Maxime Macquet, qui a également dérobé la montre, le téléphone et le blouson de la victime reçoit la plus forte peine : 18 mois de prison assortis de 12 mois de sursis simple. Les quatre prévenus devront solidairement dédommager la victime à hauteur de 3 000 euros. La victime ne sait toujours pas pourquoi ils se sont acharnés de la sorte durant toute une nuit. (source La voix du Nord)