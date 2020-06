Et si on parlait de vos vieux jours ?

En 2020, un Francilien sur cinq aura plus de 60 ans. Pour répondre aux exigences du quotidien et anticiper au mieux les attentes des seniors d’aujourd’hui et de demain, le Conseil général de l’Essonne organise une série de rencontres publiques ouvertes à tous, du 19 mai au 3 juin. Avec une question centrale : comment “bien vieillir” aujourd’hui en Essonne ? Au moment où un débat public national intervient sur les retraites, mais aussi le projet de création d’un “5e risque” de protection sociale, le Conseil général de l’Essonne souhaite développer une vision positivée de l’allongement de la vie.

Le Schéma départemental 2005-2010 en faveur des personnes âgées arrive à son terme. Aussi, afin de préparer le prochain Schéma 2011-2016, le Conseil général souhaite consulter l’ensemble des professionnels concernés (associations, collectivités locales, travailleurs sociaux, professions médicales et paramédicales), mais également recueillir les attentes et les besoins des personnes âgées et de leurs familles.

À cet effet, des rencontres de proximité sont organisées, de 16h à 18h, dans 6 communes du Département :

– le 19 mai à la salle Mère Maria Pia de Quincy-sous-Sénart

– le 21 mai à l’espace Michelet d’Athis-Mons

– le 25 mai à l’espace Jean Monnet d’Étréchy

– le 31 mai au collège Blaise Pascal de Massy

– le 2 juin à la ferme de la Maison neuve de Brétigny-sur-Orge

– le 3 juin à la salle du Conseil municipal d’Évry

Différents thèmes seront abordés comme la perte d’autonomie, qu’elle soit à domicile ou en établissement, la prévention, l’accompagnement des malades d’Alzheimer, la mobilité, la santé, les loisirs, la place des retraités dans la vie sociale…

Pour donner leur avis et faire connaître leurs attentes et propositions, les Essonniens peuvent également adresser leurs contributions écrites sur bienvieillir@cg91.fr

Plus d’informations sur bienveillir.essonne.fr