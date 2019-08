Et si le droit a l’accessibilité pour tous devenait un droit de l’homme…

Entretien avec Denis Cauchois, délégué à l’accessibilité à Réseau Ferré de France (RFF).

Le projet de réforme ferroviaire est ambitieux : créer un Gestionnaire d’infrastructures Unifié (GIU). Quelles en seront les conséquences pour l’accessibilité du réseau ferré ?

En effet, il est question de regrouper les principaux acteurs de la gestion des infrastructures ferroviaires au sein d’une entité unique qui prendrait le nom (sous toutes réserves) de GiU (Gestionnaire d’Infrastructures Unifié): 37 000 agents de SNCF-Infra, 13500 salariés de la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF) et les 1500 collaborateurs de Réseau Ferré de France (RFF), soit 52 000 personnes. Cette nouvelle organisation devrait permettre une meilleure qualité de service. D’ores et déjà se créent divers plateaux communs pour avancer ensemble sur des projets spécifiques. En réalité, sur les enjeux de l’accessibilité, nous travaillons déjà comme cela depuis plus de trois ans. À titre personnel, j’entretiens d’excellentes relations avec Didier Devens, Délégué à l’accessibilité à la SNCF et Betty Chappe, responsable de la Mission Accessibilité à la RATP. Nous allons donc poursuivre cette coo-pération amicale, fréquente et fructueuse. Nos méthodes de travail vont rester les mêmes, avec une véritable priorité partagée : celle de la concertation avec les associations. Elles représentent les personnes à mobilité réduite, d’une part, et avec les régions, d’autre part, qui ont un rôle essentiel d’Autorité Organisatrice de Transport (AOT).

Le service Accès Plus va-t-il être modifié ?

Selon les enquêtes, le taux de satisfac-tion pour Accès Plus est de 97 %… Une vraie raison donc pour la SNCF de poursuivre cet effort qui est plébiscité…

RFF cherche à promouvoir les pôles multimodaux. Quel en est l’intérêt pour le public ?

Nous allons continuer notre politique de création de pôles multimodaux. Notre objectif est de veiller à une véritable chaîne de déplacement sans lacune entre les différents modes de transports proposés dans ces pôles (train, bus, métro, tramway, taxi, parking, etc…). Les exemples sont de plus en plus nombreux en France et des projets importants sont en cours ou à l’étude, notamment pour les gares de Caen et de Nantes. Avec le futur GIU, il sera encore plus facile de coordonner nos moyens humains et financiers pour booster ces pôles qui apportent une réelle simplification dans la vie quotidienne. En Île-de-France, selon le schéma di-recteur d’accessibilité voté par le Conseil Régional, 207 gares seront mises en ac-cessibilité d’ici à 2022 pour un montant d’investissement de 1,4 milliard d’euros cofinancés par le ST iF, le Conseil Régional Île-de-France et RFF/SNCF.

RFF est partenaire du salon URBACCESS depuis toujours… Pourquoi croyez-vous en ce salon ?

Je pense que le salon URBACCESS est un évé-nement dont l’inspiration est visionnaire. Il porte les valeurs de notre société qui se transforme sous la pression de cer-taines tranches de la population que sont les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en perte d’autonomie. Toutes ces personnes ont besoin de plus de solidarité, plus d’écoute et un autre regard, non pas dans un grand élan caritatif, mais dans la prise en compte de leurs attentes par le législateur et la transformation des infrastructures de transport, de logement, de travail, d’enseignement, de soins, de culture, de tourisme…et de mobilité en générale.Des populations qui vont devenir déterminantes dans les choix politiques de la France, comme c’est d’ores et déjà de plus en plus le cas en Europe. URBACCeSS rassemble en un seul lieu les entreprises et les acteurs institution-nels qui sont dans cette démarche de propositions de solutions concrètes, inno-vantes, pour améliorer la vie des citoyens.

L’accessibilité est-elle une valeur d’avenir ?

Oui, l’accessibilité est une valeur sociétale à laquelle nous sommes très attachés à RFF. Nous y consacrons beaucoup de moyens et d’énergie car nous pensons que nos efforts seront bénéfiques à un nombre croissant de personnes. Il est urgent de bien comprendre que l’avenir de notre société ne se construira durablement que sur la solidarité et le partage. Début juin, le Conseil Economique et Social Européen ouvrait le débat sur ces questions… J’étais heureux de participer à ces échanges qui rejoignaient mon intime conviction en forme d’espoir : Et si le droit à l’accessibilité pour tous devenait un droit de l’homme…