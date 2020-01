Et encore Saint-Ouen

Lors des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, l’Office de tourisme de Saint-Ouen propose également un parcours adapté à un public déficient visuel autour des bornes historiques, grâce à la mise à disposition d’audioguides (Format Daisy) et de livrets tactiles spécialement conçus pour ce public. Un circuit adapté s’appuyant sur une sélection de 7 bornes historiques jalonnant le parcours permet de découvrir l’histoire industrielle de Saint-Ouen. Horaires de visite : samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h et à 14h30. (durée : 1h30 à 2h. Les inscriptions se font auprès de l’Office de tourisme de Saint-Ouen par téléphone au 01 40 11 77 36 ou par mail infos@st-ouen-tourisme.com (le prêt d’audioguide et du livret tactile est remis gratuitement). Pour profiter pleinement de la visite, il est conseillé de venir accompagné d’une personne valide.