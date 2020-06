Estonie : dix enfants meurent dans l’incendie d’un orphelinat pour handicapés

TALLINN, (AFP) – Dix enfants sont morts dans l’incendie d’un orphelinat pour handicapés dans la ville de Haapsalu dans le nord-ouest de l’Estonie, ont annoncé les autorités dimanche. « Nous sommes certains que dix enfants ont péri dans le feu dimanche après-midi et qu’il s’agit du chiffre définitif”, a déclaré à la presse Neeme Suur, gouverneur de l’Estonie occidentale. Deux aides-soignants ont été hospitalisés, mais leurs jours ne sont pas en danger.

“La tragédie qui a eu lieu dimanche à Haapsalu a choqué toute l’Estonie”, a déclaré, pour sa part, le président estonien Toomas Hendrik Ilves. “Nous partageons tous le deuil des familles et des proches des victimes et exprimons nos condoléances. Les mots sont faibles pour offrir la consolation, mais permettez-nous d’offrir un soutien à ceux que ce terrible accident a touchés”, a-t-il dit.

L’orphelinat, une maison en bois, était situé dans les faubourgs de Haapsalu, une petite ville de 12.000 habitants, située à 100 kilomètres à l’ouest de Tallinn. “Le feu s’est déclaré pendant que les enfants faisaient leur sieste habituelle de l’après-midi, a déclaré à la presse le ministre des Affaires sociales, Hanno Pevkur.

“Les systèmes de sécurité et anti-incendie ont été contrôlés dans cette maison en janvier”, a-t-il ajouté. Selon les autorités, 37 enfants et neuf adultes se trouvaient dans la maison au moment de la tragédie. Au total, 47 jeunes, dont 28 orphelins ou enfants abandonnés vivaient dans cet orphelinat, selon son site internet. De nombreux enfants étaient handicapés et utilisaient pour se déplacer des chaises roulantes.

Les noms et l’âge des victimes n’ont pas été révélés, mais selon un responsable qui a requis l’anonymat, la plus jeune victime était âgée de quatre ans. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. Les secours ont été informés de l’incendie à 14H30 locale (12H30 GMT) et le feu a été maîtrisé deux heures plus tard.

“Lorsque les secouristes sont arrivés sur place, la maison en bois était en flammes”, a déclaré à la presse Priit Laos, chef des services d’urgence. “La maison a été partiellement détruite (…) Les orphelins ont été transportés dans un refuge pour les sans-abris”, a-t-il ajouté.

“Lorsque nous avons appris que de nombreux enfants innocents étaient morts dans un orphelinat, ce dimanche est brutalement devenu une journée noire. Les enfants ont perdu la vie dans cette maison qui était censée les protéger”, a déclaré Ene Ergma, présidente du parlement dans un communiqué. “Notre coeur s’est brisé pour ces enfants, et nos profondes condoléances vont à tous ceux qui aimaient ceux qui ont péri”, a-t-elle ajouté. Le gouvernement estonien a décrété une journée de deuil dans tout le pays lundi et a décidé de se réunir pour une session spéciale.