Estime de soi : Un jeu de cartes pour se connaître, s’accepter et positiver

My Self Love, un jeu de cartes imaginée par Véronique Barreau pour améliorer l’estime de soi

Reconnaitre sa propre nature, cultiver une estime de soi positive et agir en pleine authenticité : Telles sont les missions personnelles proposées par « My Self Love », jeu de cartes créé par Véronique Barreau, psychologue et spécialiste des questions d’image et d’estime de soi depuis une vingtaine d’années, et également chroniqueuse d’Handirect.

Un outil pour travailler sur soi ou échanger avec les autres

Composé de 50 cartes illustrées, ce jeu est avant un outil de développement personnel ludique. Chacun peut choisir de l’utiliser seul, avec des amis et proches, ou accompagné d’un expert qui s’en servira comme support pour faciliter les échanges.

Parmi les différentes cartes proposées, on peut notamment citer : « Identité : Mon cœur sait qui je suis. Je fais le calme pour écouter les bruits de mon âme et les dimensions de mon être » ou « Influences : Je lâche l’idée de devoir correspondre aux attentes de l’entourage et du monde ».

Plusieurs variantes pour explorer l’estime de soi

Dès lors, libre à chacun de manier les différentes cartes du jeu selon son inspiration et d’imaginer ses propres règles. Toutefois, un guide fourni avec le jeu suggère plusieurs possibilités pour bien se l’approprier.

Le tirage du jour : C’est un tirage à carte unique pour débuter ou clôturer la journée avec un message inspirant. Je bats les cartes et je fais la coupe. Ensuite je choisis une carte. Je m’inspire du message transmis, je complète avec la guidance du livret.

Tirage guidance de la semaine : C’est un tirage à deux cartes pour débuter un cycle de 7 jours avec votre force et ce sur quoi vous pouvez agir ces prochains jours. Je bats les cartes et je fais la coupe. Je choisis 2 cartes La première correspond à votre force durant ces prochains jours. La seconde est une invitation à l’action et un aspect que vous pourriez approfondir.

Tirage Estime de soi : C’est un tirage à trois cartes pour accompagner l’estime de soi. Il éclaire une situation que vous vivez actuellement. Je bats les cartes et je fais la coupe. Puis je choisis 3 cartes.

La première correspond à votre force actuelle, les ressources que vous avez déjà en vous

La seconde est une invitation à l’action immédiate, ce que vous pouvez actionner dans l’instant présent.

La troisième vous propose de systématiser une pensée ou une façon de faire dans votre vie et à pérenniser sur le long terme.

« Ces 3 dernières années ont exacerbé les sentiments d’insécurité et d’instabilité. Un inconfort sociétal comme beaucoup n’avaient jamais connu. Avec le sentiment parfois très fort de ne pas être respecté, entendu, dans ses besoins propres et dans sa liberté d’être et d’agir, commente Véronique Barreau. Chacun doit maintenant trouver les ressources en lui, dans son intériorité intime, identifier ses forces, ses limites, et orienter ses choix selon sa propre nature. La création de ces cartes oracle est ma modeste contribution pour que chacun s’ajuste un peu plus à sa façon d’être et améliore son estime de soi ».

Pour obtenir plus d’informations sur le jeu ou le commander :

« My Self Love, 50 cartes oracle pour accompagner l’estime de soi »

Commander l’oracle sur https://javaispasvu.com/oracleestimedesoi

Page Facebook : javaispasvu

Compte Instagram : oraclestimedesoi

À noter qu’une version accessible aux femmes déficientes visuelles sera disponible dès le courant de l’été. Les cartes comporteront, au dos, des chiffres

contrastés en relief, et un dispositif audio sera proposé en ligne pour écouter le message des cartes.