Estime de soi chez l’autiste : Un livre pour apprendre à la développer

Développer l’estime de soi chez l’autiste : Un ouvrage destiné aux personnes autistes et à leurs proches

Brigitte Harrisson et Lise St-Charles ont exploré le monde de l’autisme et plus particulièrement l’estime de soi, essentielle pour les personnes souffrant de ce trouble du neurodéveloppement. Les deux auteures de l’ouvrage analysent et expliquent le comportement, les gestes et les paroles de personnes autistes et leurs répercussions dans diverses situations de la vie. Elles proposent des solutions et des conseils pour les aider à avancer et gagner en estime de soi. Tout au long de l’ouvrage, on peut découvrir les différents témoignages de Brigitte, personne autiste qui a contribué la réalisation de l’ouvrage : Développer l’estime de soi chez l’autiste”.

« On m’a dit à 32 ans que j’étais autiste. À la suite d’un épisode suicidaire, après une vie très difficile où j’ai essayé de comprendre une heure après l’autre ce que je faisais, pourquoi je le faisais et ce que ça donnait. Une vie à tenter de me situer dans l’espace, dans le temps.

Pendant des années, je m’étais battue avec le quotidien : chaque étape était une corvée qui me demandait d’incroyables efforts parce que son sens m’échappait. J’arrivais à imiter les comportements des autres, mais je tombais très souvent dans le trouble, car je ne pouvais pas créer de nouvelles solutions. Je ne comprenais pas les intentions des gens. En fait, dans certaines situations, je ne savais même pas que ces intentions existaient.

Vers la trentaine, j’étais arrivée au bout de mon épuisement, car la vie sociale devenait de plus en plus complexe. Jour et nuit, je vivais de l’anxiété de manière fulgurante. Anxiété qui a grandement diminué après que j’ai compris mon fonctionnement et celui de ceux qui m’entourent. »

« Développer l’estime de soi chez l’autiste », Brigitte Harrisson, Lise St-Charles et avec la collaboration de Kim Thúy, éditions Marabout, 224 pages, 17,90 euros, paru le 29 janvier 2020.

À découvrir ici : https://www.marabout.com/developper-lestime-de-soi-chez-lautiste-9782501134262