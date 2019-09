Essilor soutient les “Special Olympics” à Sophia Antipolis du 26 au 28 juin

Fondée en 1968, Special Olympics est la plus grande organisation sportive au monde dédiée aux enfants et adultes atteints de handicap mental. Les Special Olympics sont des événements sportifs internationaux qui rassemblent des athlètes mentalement handicapés venus de plus de 150 pays autour de 26 disciplines. Jean-Paul Roosen (ICO- Bures sur Yvette) délegué officiel de Special Olympics pour la France, est chargé à ce titre d’organiser les journées autour des professionnels de la vue. Depuis 2002, Essilor participe activement, aux côtés de Jean Paul Roosen, aux opérations de dépistage visuel dans le cadre du programme Opening Eyes et s’engage à fournir la meilleure correction visuelle possible à tous les sportifs qui en ont besoin. L’édition 2009, qui se déroulera en France sur le site de Valbonne Sophia Antipolis du 26 au 28 juin prochain, réunira les participants autour de 7 disciplines sportives : basket ball, natation, judo, football, pétanque, parcours moteurs et football unifié (équipe réunissant joueurs valides et déficients).

Environ 1 000 athlètes présents se verront proposer un bilan visuel complet (évaluation, dépistage) qui sera effectué par des professionnels (opticiens, ophtalmologistes, orthoptistes, étudiants en optique) bénévoles. L’objectif pour Essilor est d’offrir gratuitement aux athlètes un meilleur confort de vison en améliorant leur acuité visuelle, grâce à des équipements adaptés à leur vue. et à leur pratique sportive.

Opening Eyes pour Essilor c’est la prouesse de monter et de démonter en une journée 2 ateliers d’opticien – 2 cabinets d’ophtalmologie – avec une équipe de 6 personnes. Une organisation sans faille qui permet d’équiper cette journée du samedi quelques 200 athlètes avec la rigueur qui se doit. Pour Eric Léonard Directeur Général d’Essilor France « le Groupe Essilor adhère totalement aux valeurs des Special Olympics : transcender les frontières, offrir un espace d’émancipation et d’épanouissement pour des personnes qui méritent un véritable accès aux soins, notamment pour la santé visuelle et la correction de la vue ». « C’est pour cela qu’Essilor participe activement à la manifestation en tant que fournisseur officiel de verres ophtalmiques, dans le cadre du programme “Special Olympics Opening Eyes”, cet engagement s’est traduit par le don de 40 000 verres ces trois dernières années ».