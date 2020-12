Escrime: les ministres se réjouissent…

Listen to this article Listen to this article

Championnats du monde d’escrime handisport, Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, et Rama Yade, secrétaire d’Etat chargée des sports, saluent l’extraordinaire performance de l’équipe de France masculine d’épée handisport qui a remporté la médaille d’or lors de la dernière journée des championnats du monde d’escrime handisport.

Marc-André Cratere, David Maillard, Romain Noble et Robert Citerne ont brillamment battu en finale l’équipe de Pologne 45-37 et ont remporté la troisième médaille des épéistes français de la compétition. L’équipe de France a très bien tenu son rang. Avec 11 médailles, elle finit à la 3e place des championnats du monde et prend la tête des nations européennes. A trois reprises, la Marseillaise a retenti au Grand Palais grâce à Laurent François (sabre individuel), l’équipe masculine de sabre et à l’équipe masculine d’épée.

Les ministres adressent leurs plus chaleureuses félicitations au président de la fédération française de handisport, Gérard Masson, et à tout l’encadrement technique de l’équipe de France pour le travail remarquable qu’ils ont effectué.