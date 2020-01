Escrime: les ministres se réjouissent

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, et Rama Yade, secrétaire d’Etat chargée des sports, saluent l’extraordinaire performance de l’équipe de France masculine d’épée handisport qui a remporté la médaille d’or lors de la dernière journée des championnats du monde d’escrime handisport. Marc-André Cratere, David Maillard, Romain Noble et Robert Citerne ont brillamment battu en finale l’équipe de Pologne 45-37 et ont remporté la troisième médaille des épéistes français de la compétition.

L’équipe de France a très bien tenu son rang. Avec 11 médailles, elle finit à la 3e place des championnats du monde et prend la tête des nations européennes. A trois reprises, la Marseillaise a retenti au Grand Palais grâce à Laurent FRANCOIS (sabre individuel), l’équipe masculine de sabre et à l’équipe masculine d’épée.

Les ministres adressent leurs plus chaleureuses félicitations au président de la fédération française de handisport, Gérard MASSON, et à tout l’encadrement technique de l’équipe de France pour le travail remarquable qu’ils ont effectué.

La fédération française d’escrime et la fédération handisport avaient choisi d’organiser en même temps les épreuves d’escrime et d’escrime handisport. Ce fut un grand succès sportif et populaire, qui a permis à des millions de spectateurs et téléspectateurs de découvrir l’escrime handisport et d’apporter à cette discipline la reconnaissance qu’elle mérite.