Escapade aux Philipinnes au Musée du Quai Branly

Le musée du quai Branly invite le public aux antipodes, le temps d’un weekend, pour fêter le Dinagyang avec les Philippins. Célébrée chaque année le 4e weekend de janvier, cette fête religieuse haute en couleurs est l’occasion d’un grand carnaval costumé mêlant danses et chants. A cette occasion, le musée du quai Branly propose aux visiteurs de partager cette grande fête autour d’une multitude d’activités, et d’aller à la rencontre des cultures de cet archipel du Pacifique : contes, musiques, danses, jeux traditionnels, initiation à la langue Tagalog… une véritable invitation aux Philippines !

ATELIERS, VISITES CONTEES, RENCONTRES

samedi 23 et dimanche 24/01/2010

* La Grande Parade du Dinayang au musée du quai Branly

Célébrée le même jour dans la ville d’Iloilo, cette fête colorée, digne d’un carnaval est en l’honneur de Santo Niño (le petit Jésus) et vise à commémorer l’arrivée sur l’île de Panay des colons malais et la vente de l’île par les aborigènes : les Atis.

Lors de la grande parade, une vingtaine de tribus se recouvrent le corps de suie et de cendre pour ressembler aux Atis et parcourent les rues bondées de la ville en dansant et tambourinant avec comme objectif de remporter le prix des meilleurs costumes (réalisés dans des matières indigènes), de la meilleure chorégraphie ou du meilleur maquillage.

Dimanche 24 janvier de 14h à 16h

Dans tous les espaces du musée

* Visite contée Philippines

Pour le jeune Silalak, la fête Dinagyang avec ses danses et ses musiques représente beaucoup. Cette année il est en âge de devenir un Kuya, un adulte ; d’être danseur de la parade et de demander en mariage la femme de son choix : la belle et inaccessible Sibabay. Pour cela, il devra selon le rite percer le mystère de chaque attribut du costume de danseur avant de l’obtenir devant l’assemblée des aînés. Silalak parviendra-t-il à franchir ces épreuves initiatiques qui le mèneront vers Sibabay?

Samedi 23 janvier à 11h30, 14h, 15h30 et 17h et Dimanche 24 janvier à 11h30, 13h30, 15h et 16h30

Tous publics – 1h

Plateau des Collections – Zone Asie

* Atelier d’initiation à la danse d’Ifugao

Peuple situé au nord de l’île de Luzon dans les montagnes de la Cordillère des Philippines, les Ifugaos, comme les Kalingas, ont une danse traditionnelle qui imite les mouvements des oiseaux.

Le musée du quai Branly propose aux visiteurs une initiation à la danse rituelle Dinuy-a (région de Kiangan) ponctuée au rythme des gongs.

Samedi 23 à 17h et 18h30 et Dimanche 24 janvier à 14h30, 15h30 et 16h30

Familles, enfants à partir de 7 ans – 45 min

Salle d’atelier

* Atelier d’initiation au Tagalog

Parlée par 65 millions de personnes, le Tagalog qui signifie « les habitants du fleuve » est l’une des 170 langues parlées aux Philippines.

Le musée propose au public une initiation à cette langue métisse aux influences diverses.

Samedi 23 à 15h, 16h30 et 18h et Dimanche 24 janvier à 14h30, 16h et 17h30

Tous publics, enfants à partir de 12 ans – 45 min

Salle d’atelier

* Atelier Dans tous les sons des Philippines

Les visiteurs sont invités à découvrir en musique les 7107 îles des Philippines, pétries d’influences d’Europe, d’Amérique et d’Indonésie. Le musée du quai Branly propose au public une découverte de certains instruments, leur origine, leur mode de jeu, suivie d’une pratique musicale.

Samedi 23 à 11h30, 14h30, 16h et 17h30 et Dimanche 24 janvier à 11h30, 14h, 15h30 et 17h

Familles, enfants à partir de 7 ans – 45 min

Salle d’atelier

* Rencontre – Sayaw, à la découverte de la danse aux Philippines

Gäelle Piton et Aurélien Lucquiaud, deux aventuriers, lauréats du Paris Jeunes Aventures 2009 sont partis filmer les danses de l’archipel et proposent le récit d’un voyage riche en rencontres et en émotions… Une découverte originale du peuple philippin à travers ses danses encore méconnues.

Samedi 23 janvier – 15h30

Tous publics – 1h

Salle de cinéma

* Informations pratiques : www.quaibranly.fr/fetes

Activités gratuites dans la limite des places disponibles.

Hors billet d’entrée du Plateau des Collections pour les visites contées.