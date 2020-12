Escapade 100 % accessible en Alsace

Listen to this article Listen to this article





À Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace, Danièle Brigeot a créé le gîte « Dépasse Montagne » en redonnant vie à une ancienne ferme vosgienne. Elle vient d’être récompensée pour son engagement en remportant le « Trophée Femmes du Tourisme 2012, Le Handicap, au-delà du réglementaire », dans la catégorie hébergement.

« Surprise, reconnaissante, touchée ». Quelques jours après la remise de sa récompense en mars, Danièle Brigeot est comme sur un nuage. « Je suis heureuse d’avoir suscité de l’intérêt auprès du jury, composé de grandes femmes du tourisme », souligne-t-elle.

C’est après avoir travaillé 28 années en tant qu’éducatrice auprès de jeunes et d’adultes handicapés physiques, sensoriels et psychiques, que Danièle s’est lancée dans cette nouvelle aventure. « J’ai effectué beaucoup de séjours avec des enfants en situation de handicap et j’ai constaté que les lieux étaient dans l’ensemble mal adaptés, explique-t-elle. Cette idée à donc mûri au fil des années. En 1999, j’ai décidé de faire un changement dans ma vie, de me tourner vers un nouvel horizon et de concrétiser mon projet. Cela fut un long cheminement. Après avoir trouvé la ferme, j’ai cherché des subventions et des sponsors pour parvenir à rassembler les fonds nécessaires afin d’effectuer les travaux d’aménagement et de mis en accessibilité. » Réhabilité sur le mode de « gîtes, chambres et table d’hôtes », la bâtisse située à 600 mètres d’altitude, en pleine nature, peut accueillir jusqu’à 23 personnes. Elle comporte des chambres (pour deux et trois) et deux gîtes (pour cinq). Labélisé en 2005 pour trois types de handicap puis en 2012 pour les quatre types, le site est en capacité d’accueillir des personnes avec de tout type de handicap.

Escalade, joëlette et autres activités

Au delà de l’hébergement, Danièle, accompagnée de Barbara Martin, propose plusieurs animations adaptées, encadrées par d’une personne titulaire d’un Brevet d’État d’Éducateur Sportif handisport, si besoin. Au programme : tir à l’arc, fun quad adapté à la conduite d’une personne paraplégique, randonnées en joëlettes, baby-foot, tennis de table agréé handisport, balançoires adaptées ou encore le trampoline (un lève-personne permet l’installation de la personne)…

L’escalade est quant à elle pratiquée sur un mur hydraulique couvert à géométrie variable, muni de prises ergonomiques. À noter par ailleurs que la station Lac Blanc à proximité propose ski et Handiski. Pour structurer son action, Danièle a créé en 2000 une association (l’Association Dépasse Montagne) pour développer des partenariats avec d’autres prestataires qui proposent des activités accessibles aux personnes à mobilité réduite. La structure vise aussi à récolter des dons pour financer des vacances à des jeunes handicapés.