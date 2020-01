Esat et EA : un nouveau record de fréquentation du site Gesat.com

La fréquentation de l’annuaire en ligne des 2000 ESAT et EA, continue de progresser avec un nouveau pic en octobre.

Alors que s’ouvre le mois de l’Economie Sociale et Solidaire et que le gouvernement a confirmé que le secteur du travail protégé et adapté pourrait s’appuyer sur la future BPI, le site présentant les activités et coordonnées des 2000 ESAT & EA, www.reseau-gesat.com, a connu un nouveau record de fréquentation en octobre avec plus de 62 000 visiteurs uniques, soit une progression de 20% par rapport à la même période l’année précédente. Sur la même période du mois d’octobre le nombre de pages affichées est proche de 300 000, ce qui situe le site internet dans le Top 50 des sites internet techniques et professionnels (source OJD).

Lancé en 2007 par le Réseau Gesat, réseau national du travail protégé et adapté, l’annuaire en ligne a donc parfaitement rempli son rôle d’information des entreprises sur les capacités de production des 2000 ESAT et EA. Il se décline désormais sur des portails territoriaux en partenariat avec les organisations départementales et régionales d’ESAT et EA. Parallèlement le Réseau Gesat a développé un service d’interface et de conseil spécifique aux grandes entreprises multi-sites qui a été retenu par plus de 70 grands comptes.

Dans la continuité de cette action de promotion du travail protégé et adapté, le Réseau Gesat est le porteur technique du salon « Osez Nos Compétences » dont la deuxième édition se déroulera les 27 et 28 novembre prochain à Paris au CentQuatre. Inauguration le 27 par Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.

La deuxième édition des Trophées des Prestations HandiResponsables, destinés à récompenser les pratiques particulièrement innovantes des ESAT et EA, se dérouleront eux le 6 juin 2013, en même temps que les 30 ans de l’association Gesat.