« ESAT- EA, donneurs d’ordres : Ensemble allons plus loin… » : Rendez-vous au colloque du Gesat le 5 juin prochain

A l’occasion de la diffusion des résultats du 2ème Baromètre des achats au secteur du travail protégé et adapté, le Réseau Gesat invite l’ensemble des acteurs du secteur à participer à son colloque « ESAT-EA, donneurs d’ordres : Ensemble allons plus loin… », le 5 juin 2014, à Paris. ESAT-EA, entreprises et collectivités, seront une nouvelle fois réunis autour d’exemples concrets pour analyser ensemble les outils et méthodes leur permettant de mieux travailler ensemble.

Le 2ème Baromètre des achats grands comptes : un baromètre utile à tous les acteurs du secteur du travail protégé et adapté

Le 2ème baromètre des achats auprès du secteur du travail protégé et adapté a été lancé le 4 mars dernier par le Réseau Gesat, en partenariat avec La Lettre des Achats.

C’est à l’occasion du colloque annuel du Réseau Gesat du 5 juin que les résultats de cette enquête, menée auprès des donneurs d’ordres privés et publics ayant répondu à une quarantaine de questions sur l’évolution et leurs tendances achats auprès des ESAT&EA, seront présentés.

Tout aussi nécessaire aux entreprises qu’aux ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) et EA (Entreprises Adaptées), ce baromètre leur permettra d’identifier des leviers pour développer le recours au secteur protégé et adapté (STPA), leur présentera un panorama des interactions entre l’offre et la demande, et leur offrira des pistes de collaboration.

La norme AFNOR NF X50-842 passe à l’action pour une relation économique équitable et durable

De concert avec des directeurs d’ESAT-EA, des donneurs d’ordre et l’AFNOR, le Gesat a co-construit la norme NF X50-842 des « Relations économiques du secteur du travail protégé et adapté et ses donneurs d’ordre » disponible depuis le 26 février 2013.

Cette norme apporte un cadre aux relations entre donneurs d’ordres et secteur du travail protégé et adapté, et définit les bases d’une relation économique équitable, fiable et durable, dans une démarche d’amélioration continue.

Lors du Colloque, le Réseau Gesat mettra en exergue les différentes actions de sensibilisation mises en place pour développer cet outil pratique. Des réunions de présentation en régions seront organisées à la fois auprès des ESAT-EA et des donneurs d’ordre. Des outils clés en main destinés à la déclinaison des recommandations et bonnes pratiques seront également présentés à tous les acteurs. Un observatoire des grandes tendances des relations partenariales sera par ailleurs mis en place. Le Réseau Gesat donnera à chacun des pistes d’amélioration, de développement et de renforcement pour une relation durable entre les ESAT-EA et les donneurs d’ordre.

Des tables rondes interactives de témoignages concrets

La première table ronde, animée par François-Charles Rebeix, Directeur de publication de La Lettre des achats – le magazine de référence des directions achats, mettra en perspective le 2ème Baromètre des achats auprès du STPA, et les grandes tendances d’achats des donneurs d’ordre qui s’en dégagent.

La seconde table ronde aura vocation à apporter des pistes d’amélioration dans la relation client-fournisseur et de fournir des outils innovants de réussite pour mieux collaborer durablement.

Ensemble, allons plus loin… : un projet associatif fédérateur

Le projet associatif du Réseau Gesat lui permet de réaffirmer ses engagements. Il est l’expression des ambitions de l’association pour promouvoir le STPA, développer l’interface économique entre le STPA et les donneurs d’ordre, bâtir et accompagner l’offre du STPA en adéquation avec la demande, la déclinaison des actions qui seront mises en place dans l’avenir et le porte-voix des valeurs communes et fédératrices fondées par le Réseau.

Les ambitions de projet politique commun seront présentées en exclusivité lors du Colloque. Vous connaîtrez ainsi les principaux objectifs et les actions qui seront mises en œuvre d’ici les cinq prochaines années.

RDV le 5 juin à partir de 12h15 au Grand Auditorium de la Bibliothèque Nationale François Mitterrand, Quai François Mauriac 75013 Paris.

Le Réseau Gesat

Créé en 1982, le réseau national du secteur du travail protégé et adapté facilite la collaboration économique

entre les donneurs d’ordre et le STPA autour de trois processus clefs : Promouvoir le STPA, Développer

l’interface économique entre le STPA et les donneurs d’ordre, Bâtir et accompagner l’offre du STPA en

adéquation avec la demande. Son site Internet véritable plateforme collaborative, reçoit 60 000 visiteurs

uniques par mois. Plus d’informations : www.reseau-gesat.com