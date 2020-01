ERDF sur la ligne de départ du Free Handi’se Trophy

Concourir en équipes composées de personnes valides et de personnes handicapées dans un drôle de véhicule, c’est le défi que se sont lancés 12 salariés d’ERDF à l’occasion du Free Handi’se Trophy, un raid interentreprises pas comme les autres qui se déroulera du 25 mai au 2 juin entre Lyon et Bordeaux.

Le Free Handi’se Trophy : le 1er raid du genre !

Premier raid interentreprises ouvert à tous, valides ou personnes en situation de handicap, le Free Handi’se Trophy a pour objectif de montrer que la diversité est source de performance et de fierté pour chacun, comme pour l’entreprise, et qu’il est possible de faire bouger les idées reçues et les représentations du handicap.

« J’ai souhaité qu’ERDF soit partenaire de cette course qui illustre les valeurs de solidarité et d’engagement de notre entreprise, engagée sur tous les fronts du handicap » explique Michèle Bellon, présidente du Directoire d’ERDF.

Des équipes composées chacune de quatre membres, deux personnes en situation de handicap et deux personnes valides, prendront le départ de la course à bord de drôles de véhicules aménagés, spécialement créés pour l’événement et baptisés V.R.A.I. (Vélo de Raid Adapté et Indispensable). Du 25 mai au 2 juin, les équipes parcourront plus de 800 km entre Lyon et Bordeaux. Et pour corser le tout, leur itinéraire comportera aussi des épreuves en…canoë !

Trois équipes ERDF sur la ligne de départ

Trois équipes, originaires des régions traversées par le raid, participeront à cette aventure. Chacune est composée de deux personnes en situation de handicap et de deux personnes valides.

Elle ferme la course et ouvre la course à l’emploi : la caravane ERDF…

Du 25 mai au 2 juin, la caravane de l’emploi ERDF suivra le RAID. A chaque étape, elle communiquera sur les quelques 2 000 recrutements et 900 offres de formation proposés par ERDF. Ces offres sont ouvertes à tous, personnes en situation de handicap comme personnes valides, et à toutes les compétences.